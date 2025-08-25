Uno Santa Fe | Santa Fe | fentanilo

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo del Hospital Iturraspe: el Ministerio de Salud denunció el faltante e inició un sumario

Las autoridades denunciaron judicialmente el faltante y abrieron un sumario administrativo. Los medicamentos no corresponden a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación.

Redacción UNO Santa Fe

Redacción UNO Santa Fe

25 de agosto 2025 · 17:17hs
El Hospital J. B. Iturraspe, en la ciudad de Santa Fe, denunció este lunes la falta de 68 ampollas de fentanilo, que estaban destinadas al uso en la Unidad de Terapia Intensiva.

La medicación faltante no corresponde a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación que es de público conocimiento, ya que las mismas fueron retiradas de uso a comienzos de mayo.

Causa por el fentanilo contaminado: se entregó Ariel García Furfaro y detuvieron a sus hermanos

La denuncia, por la sustracción de estos insumos “podría encuadrarse dentro de los tipos que nuestro Código Penal prevé como Hurto art. 162 del CP y/o los que surjan del proceso aquí instado que tipifiquen conductas reprochables del denunciado”, como indica la presentación realizada en primeras horas de esta tarde.

Además, se solicita al MPA “que investigue los hechos con el fin de determinar los responsables y recuperar los bienes de propiedad del Hospital J B Iturraspe, haciendo especial advertencia del peligro que su manipulación representa en la sociedad”.

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Al mismo tiempo, las autoridades provinciales iniciaron una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido, teniendo en cuenta que la medicación es de estricto uso en el ámbito hospitalario, con indicación médica para tratamiento de pacientes críticos y cirugías.

En este sentido, destacaron la decisión de “llegar hasta las últimas consecuencias, tomando todas las medidas administrativas con quien o quienes hayan sido responsables, y poniendo también todo a disposición de la Justicia para que pueda realizar su trabajo e identificar a los culpables”, se remarcó.

