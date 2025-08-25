Amor sin colores: un hincha de Unión llevó a su novia ¡de Colón! al 15 de Abril

Se hizo viral la situación de un hincha de Unión que fue con su novia de Colón al partido ante Huracán. "Mi papá me va a matar (risas)", dijo ella. VIDEO

El fútbol argentino está lleno de historias que mezclan pasión, familia y sentimiento, pero también es terreno fértil para el folclore y las anécdotas que trascienden lo estrictamente deportivo. Eso fue justamente lo que ocurrió en la previa del partido entre Unión y Huracán por la 6ª fecha del Clausura en el estadio 15 de Abril .

Entre banderas, cánticos y camisetas rojiblancas, un detalle no pasó desapercibido. Las cámaras de TyC Sports captaron a una pareja particular: un hincha rojiblanca llevó a su novia… ¡fanática de Colón! Sí, en pleno territorio tatengue, la joven, visiblemente incómoda pero entre risas, reconoció: “Mi papá me va a matar (risas) ”, lanzó sin dudar ante el micrófono.

La escena, que rápidamente se volvió viral, generó todo tipo de comentarios en redes sociales, desde bromas hasta gestos de ternura. Porque si hay algo que une al fútbol con la vida cotidiana, es esa capacidad de mezclar pasiones y sentimientos, incluso cuando los colores de la camiseta dicen lo contrario. "Es una sola vez", agregó.

En un país donde los amores divididos de Colón y Unión suelen ser motivo de bromas (y a veces de discusiones), esta historia demostró que, al final del día, hay corazones que laten más fuerte que cualquier escudo.

