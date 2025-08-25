Uno Santa Fe | Ovación | Apertura

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

El estadio Coloso del Oeste será escenario el próximo miércoles a las 20 de la gran final del Apertura Marcos Méndez que organiza la Liga Santafesina

25 de agosto 2025 · 11:44hs
El miércoles 27 a las 21 en cancha de Sanjustino se jugará la final del Apertura de Liga Santafesina.

El pasado fin de semana se bajó el telón de la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez de Primera A de la Liga Santafesina de Fútbol, y quedó definido que Sanjustino y Colón de San Justo jugará la gran final del certamen. Este lunes se confirmaron los detalles de la primera gran final desempate, entre Matadores y Conquistadores en la Liga Santafesina, quienes ya habían disputado dos pero por la Sanjustina.

Confirmación de la final entre San Justino y Colón de San Justo

En la mañana de este lunes, en la sede de la Unidad Regional XVI de la policía de Santa Fe, autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad encabezados por el director de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, autoridades de la Policía, representantes de los clubes Colón de San Justo y Sanjustino, funcionarios de la Municipalidad y el senador Rodrigo Borla mantuvieron un encuentro para coordinar el operativo de seguridad para la final de la Liga Santafesina de Fútbol.

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo confirmó que "la idea era jugarlo acá en San Justo, y por suerte se pudo lograr. Se juega en Sanjustino, porque el sorteo salió de esa manera. Será el miércoles a las 20 horas. Mañana martes haremos una conferencia de prensa donde presentaremos todos los detalles de la final".

Fernando Peverengo confirmó que "la posición del ministerio era muy clara, acompañamos a la dirigencia de la Liga, porque hay un reglamento, pero nosotros apelamos al sentido común, ya que llevar una final histórica de los dos clubes de la ciudad de Sanjusto, trasladar todo más de 100 kilómetros, con el estado de las rutas y sabemos que es de noche, algo totalmente evitable, había puntos de desencuentros, por lo que hubo que llegar a un sorteo".

El funcionario provincial indicó que "por suerte, el sorteo determinó que se juega en la ciudad de San Justo. Y en este sentido, nosotros decíamos que estamos en condiciones de brindar un operativo de seguridad en donde fuere. Pero buscamos el punto de encuentro, se va a jugar en Sanjustino, y por el espacio se puso tope hasta 600 personas para que puedar concurrir los visitantes".

"Si bien es una cancha neutral porque el organizador es la Liga Santafesina, y en este caso para el visitante, que es Colón de San Justo, será de 600 personas. La Liga va a estar comunicando mañana la modalidad de la preventa, y venta de entradas. Nosotros estamos convencidos de como estamos trabajando, con el poder de acción que tiene nuestra policía, pero lo importante es no relajarse, y no dejar ningún detalle" detalló el director provincial de Seguridad en Eventos Masivos Ministerio de Justicia y Seguridad.

Final Torneo Apertura Marcos Méndez

Confirmación oficial

-Miércoles 27 de Agosto 20 horas

Cancha: Sanjustino Estadio, Coloso del Oeste.

Visitantes: 600 localidades

Importante: martes 26, conferencia de prensa.

Apertura Méndez Liga Santafesina
