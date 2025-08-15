Uno Santa Fe | El País | fentanilo

El Gobierno pide la detención del "Señor del Fentanilo" y defiende al Anmat

La Vocería Presidencial emitió un comunicado en el que acusa a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo, de ser un "empresario corrupto"

15 de agosto 2025 · 10:59hs
 Ariel García Furfaro

 Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, "el Señor del Fentanilo"

La Vocería Presidencial a cargo de Manuel Adorni emitió un comunicado donde pide la detención inmediata de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, a quien califica como "el Señor del Fentanilo", y advirtió que si el juez de la causa, Ernesto Kreplak, no ordena su arresto en los próximos días, lo recusará por presunto conflicto de intereses.

fentanilo vocería comunicado juez laboratorio
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Voceria_Ar/status/1956144176820580556&partner=&hide_thread=false

Según supo Noticias Argentinas, el comunicado oficial vincula a García Furfaro con el kirchnerismo y con el empresario Lázaro Báez, y asegura que pasó "de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario" vendiéndole sus productos al Estado.

La dura acusación del Gobierno al "señor del fentanilo"

El texto, difundido en las redes sociales de la Vocería, no escatima en acusaciones:

"Ariel García Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S. A., fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas".

Lo describe como "un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario".

"No es un dato menor que el Gobernador Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, son los principales clientes de HLB Pharma".

Defensa de la gestión de Anmat y advertencia al juez

El Gobierno defendió el accionar de la Anmat bajo la nueva gestión, asegurando que el laboratorio de García Furfaro "no era inspeccionado desde febrero de 2020" y que fue la actual administración la que ordenó la inspección que derivó en la inhabilitación del laboratorio Ramallo, tres meses antes de la primera muerte.

Anmat lavandina prohibió2.jpg

En el punto más álgido del comunicado, el Ejecutivo apunta directamente contra el juez de la causa: "Actualmente el juez que investiga la causa es Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud de Kicillof, principal cliente del laboratorio HLB. Por lo tanto, ante la evidencia contundente, si en los próximos días el juez Kreplak no ordena la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, el Gobierno Nacional lo recusará".

Finalmente, el comunicado busca llevar tranquilidad, asegurando que "todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado" gracias al accionar del ministro Mario Lugones, y que el Gobierno irá "hasta las últimas consecuencias para asegurar que el responsable termine tras las rejas".

fentanilo Vocería Manuel Adorni Anmat Laboratorio
Noticias relacionadas
en la provincia 69 pacientes recibieron fentanilo contaminado: ascienden a 12 las victimas fatales en la ciudad de santa fe

En la provincia 69 pacientes recibieron fentanilo contaminado: ascienden a 12 las víctimas fatales en la ciudad de Santa Fe

familiares de victimas del fentanilo piden declarar la emergencia sanitaria y suspender el uso de esa droga

Familiares de víctimas del fentanilo piden declarar la emergencia sanitaria y suspender el uso de esa droga

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio rompió el silencio y habló de sabotaje

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio rompió el silencio y habló de sabotaje

ocho victimas fatales en la ciudad de santa fe por fentanilo contaminado: la historia de matias vaca, un joven que murio en el cullen

Ocho víctimas fatales en la ciudad de Santa Fe por fentanilo contaminado: la historia de Matías Vaca, un joven que murió en el Cullen

Lo último

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Último Momento
Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el lugar que ocupa Santa Fe en el ranking

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el lugar que ocupa Santa Fe en el ranking

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

Ovación
Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Las Panteritas no pudieron con Brasil en cuartos de final del Mundial U21

Las Panteritas no pudieron con Brasil en cuartos de final del Mundial U21

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"