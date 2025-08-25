Uno Santa Fe | Unión | Unión

Azconzábal, por su pasado en Unión: "El reconocimiento solo lo tuve de mis colegas"

El exDT de Chacarita, Juan Azconzábal, sacó pecho por los jugadores que promovió en su paso por Unión y contó por qué se fue

25 de agosto 2025 · 18:40hs
Recientemente desvinculado de común acuerdo como DT de Chacarita, Juan Azconzábal y dejó el pasado fin de semana varias reflexiones sobre su carrera, entre ellas, un repaso especial por su paso por Unión, donde dejó una marca indeleble por promover a gran parte de los juveniles que hoy brillan.

En la previa del partido ante Colón –tras el empate terminó su ciclo en el Funebrero–, el técnico brindó declaraciones a LT10 AM 1020. “(Juan) Nardoni, (Gastón) González, (Imanol) Machuca, (Lucas) Esquivel, (Federico) Vera, (Juan) Portillo, (Kevin) Zenón, (Mauro) Luna Diale, (Ezequiel) Cañete y alguno más (risas). Buenos dividendos”, recordó con orgullo el Vasco, al mencionar a los futbolistas que supo insertar en Primera durante su ciclo en el club rojiblanco.

Azconzábal habló de su ciclo en Unión durante la pandemia

Azconzábal explicó que esa apuesta juvenil no fue únicamente una elección, sino también una necesidad: “Desde el presupuesto, quizás no íbamos a tener para traer los jugadores que pretendíamos. Cuando vimos el material de los chicos que había, entendimos que podíamos insertarlos y se terminó dando de golpe. Salvo (Fernando) Márquez y (Nery) Leyes, eran todos pibes”.

Lo cierto es que esa decisión, que en su momento generó debates, con el tiempo le dio la razón. “Los chicos, que no son tan chicos, están dejando bien a las inferiores de Unión. Me alegro mucho, porque todos tienen hambre y ansias de crecer”, agregó.

Sin embargo, Vasco también reconoció que su salida estuvo marcada por el contexto político y una racha adversa de resultados: “Creo que habíamos perdido cuatro partidos seguidos y hubo otros técnicos que perdieron más, pero Luis (Spahn) me dijo que había elecciones y que era complicada la continuidad. Somos gente de fútbol y entendemos”.

Vasco, sin vueltas

A pesar de que en su momento su trabajo no fue plenamente reconocido por el entorno, el exDT tatengue destacó: “Mi reconocimiento lo tuve solo de mis colegas. De nadie más. Eso tiene un valor terrible. Quizás en los 45 partidos que tuve, son muy pocos los que ponen la cabeza por apostar en los chicos. Creo que no nos equivocamos”.

Azconzábal dejó de ser el DT de Chacarita tras empatar con Colón.

Por último, tuvo palabras afectuosas para el club y quienes lo rodean: “Estoy contento de haber pasado por Unión, porque hay buena gente en el club. Los dirigentes son buenos también. Pasó el tiempo y Kily hizo una tarea parecida, por lo que el trabajo de captación sigue siendo bueno. A (Leonardo) Madelón le deseo lo mejor ahora”.

