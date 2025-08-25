Unión, entre la contundencia en Córdoba y la opaca imagen en el 15 de Abril

Unión mostró dos caras muy diferentes en una semana, donde se pasó de la gran ilusión al desconcierto por una muy tibia producción futbolística.

Unión atraviesa un momento en el que la pregunta parece inevitable: ¿cuál es su verdadera versión? El equipo que goleó con autoridad 4-0 a Instituto en Alta Córdoba, cortando una racha de casi diez meses sin ganar fuera de Santa Fe, o el que apenas rescató un empate 1-1 frente a Huracán en el 15 de Abril, sin poder aprovechar más de un tiempo con ventaja numérica tras la expulsión de Fabio Pereyra.

En Córdoba, el conjunto rojiblanco había mostrado solidez, intensidad y contundencia ofensiva, con actuaciones individuales y colectivas en un nivel muy alto. Sin embargo, ante el Globo se vio un equipo completamente distinto: impreciso, sin sorpresa y con problemas defensivos que lo alejaron de aquella imagen convincente.

El análisis de Madelón

El propio Leonardo Madelón reconoció la caída en el rendimiento: “No fuimos el equipo al que nos estábamos acostumbrando. Huracán nos complicó, sabíamos que iba a ser difícil porque viene de jugar dos finales y tiene un buen circuito de juego. No fuimos lo que nos gusta ser”, admitió.

Y luego agregó una definición clara de lo que vio en su equipo: “El equipo estuvo muy pastoso, muy previsible”.

Dudas en todas las líneas

La falta de frescura quedó expuesta en varias facetas. Defensivamente, Unión sufrió con cada pelota aérea que cayó en su área. En los laterales, Lautaro Vargas y Mateo Del Blanco no lograron proyectarse con la habitual precisión y potencia que suelen ser un arma clave.

En el mediocampo, Mauro Pittón y Mauricio Martínez carecieron de claridad en el manejo de la pelota, mientras que Julián Palacios y Franco Fragapane alternaron más imprecisiones que aciertos. En ataque, el gol de Marcelo Estigarribia maquilló una producción que estuvo lejos de la intensidad y la contundencia que se había visto en Córdoba.

Una semana decisiva

El contraste llega en un momento clave: Unión enfrentará a River por Copa Argentina, un duelo que puede marcar la temporada, y luego visitará a Racing en Avellaneda por el Torneo Clausura.

La incógnita es clara: ¿será el Unión sólido y efectivo que deslumbró ante Instituto, o el equipo previsible y errático que dejó escapar una gran chance contra Huracán? La respuesta, seguramente, empezará a escribirse en esta semana que asoma como determinante para el futuro tatengue.