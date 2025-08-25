La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

El Pulga volvió a Colón como una especie de salvador, sin embargo por cuestiones físicas y futbolísticas, su influencia en el equipo fue mermando

El rendimiento del Pulga con la camiseta de Colón fue de mayor a menor.

Todo el mundo Colón pedía desde hacía muchísimo tiempo la vuelta del Pulga. Y la dirigencia, en un último manotazo de ahogado lo fue a buscar, totalmente a destiempo y cuando el margen era cada vez más exiguo.

Se sabía que la presencia de Luis Rodríguez iba a generar una onda positiva puertas adentro, dado que iba a lograr descomprimir una situación por demás de apremiante.

El Pulga fue de mayor a menor

Y ese arranque pareció darles la razón a los hinchas que pensaban que el Pulga sería una solución inmediata. Debutó con Almirante Brown y ejecutó el córner que terminó con el gol de cabeza de Federico Jourdan.

Pero en el partido siguiente ante Central Norte de Salta debió pedir el cambio a los 29' del primer tiempo dado que sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha.

Eso hizo que no estuviera presente en el encuentro siguiente cuando Colón perdió en condición de local frente a Gimnasia de Mendoza por 2-0.

Volvió para el cotejo en el que el Sabalero fue goleado 4-0 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En ese encuentro, Martín Minella lo reemplazó a los 37' del segundo tiempo.

Luego fue titular y completó los 90' en la derrota como local ante Agropecuario por 1-0, pero una vez más no pudo demostrar sus condiciones.

Teniendo en cuenta que no estaba en su plenitud física, Minella junto con el cuerpo médico definieron que el Pulga ni siquiera viaje para el partido con San Telmo.

Mientras que para el último compromiso ante Chacarita, el flamante entrenador Ezequiel Medrán decidió que vaya al banco e ingresó a los 18' del segundo tiempo reemplazando a Ignacio Lago.

Pero se lo pudo observar falto de ritmo y algo impreciso. Si bien ejecutó algunos tiros de libre, su rendimiento no fue el esperado, como consecuencia de no llegar con rodaje.

Así las cosas, por ahora la llegada del Pulga no fue solución. Obviamente que tiene el crédito abierto por su jerarquía e implicancia dentro del plantel. Pero deberá ponerse a tono en lo físico y futbolístico para mostrar su mejor versión.