Gasoducto Metropolitano: proyectan que la obra que unirá la costa santafesina estará terminada a fines de 2025

El ministro de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, confirmó que el proyecto avanza a buen ritmo pese a algunos contratiempos. La obra beneficiará a más de 100.000 usuarios y a miles de comercios e industrias de la costa santafesina.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

25 de agosto 2025 · 20:16hs
El Gasoducto Metropolitano, que conecta la red del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) con localidades de la costa santafesina, sigue avanzando y se proyecta que la obra esté terminada antes de fin de año, según indicó el ministro Gustavo Puccini.

Nosotros estamos pretendiendo que antes de fin de año la obra esté terminada. Faltan algunas habilitaciones que tienen que hacer Ensarsa. Viene bien, teníamos previsto que finalice antes, pero como toda obra, a veces se van moviendo los plazos, pero pretendemos que antes de fin de año esté finalizada”, señaló Puccini en declaraciones a la emisora LT10.

Una obra millonaria

La obra, que comenzó en la gestión anterior, se financia con recursos propios de la provincia, alcanzando los $7.000 millones invertidos, sin contar la readecuación por inflación y costos adicionales.

El gasoducto tomará gas del GNEA a la altura de Esperanza, pasará por Recreo y Monte Vera, y llegará a distintos barrios de Santa Fe.

Desde Monte Vera, una extensión conectará Arroyo Aguiar, mientras que otra parte pasará por debajo de la Laguna Setúbal para abastecer a San José del Rincón y Arroyo Leyes, garantizando suministro a toda la costa santafesina.

“Esto le dará un servicio de gas más económico a cada familia y permitirá mayor competitividad a comercios e industrias”, afirmó Puccini.

Recordó que en la actual gestión se iniciaron cinco gasoductos troncales, sumando 600 kilómetros de cañerías distribuidas en distintos puntos de la provincia para fomentar el desarrollo de pequeños pueblos y nuevas industrias.

Se espera que la conexión hasta Rincón esté lista para antes de fin de año y que las conexiones domiciliarias queden a cargo de los municipios mediante contribuciones por mejoras, completando así la etapa final del proyecto.

