Uno Santa Fe | Santa Fe | Gustavo Aguirre

Desesperado pedido de la familia de Gustavo Aguirre a 15 días de su desaparición: "Queremos saber si quedó atrapado en la embarcación"

El hombre es buscado en la zona del Club de Caza y Pesca. Los perros de Bomberos Zapadores marcaron el lugar donde estaría la canoa hundida y un vecino sacó cañas y pertenencias de la víctima, pero la embarcación sigue sumergida.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

13 de julio 2026 · 12:00hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Desesperado pedido de la familia de Gustavo Aguirre a 15 días de su desaparición: Queremos saber si quedó atrapado en la embarcación

Desesperado pedido de la familia de Gustavo Aguirre a 15 días de su desaparición: "Queremos saber si quedó atrapado en la embarcación"

La angustia y la incertidumbre se transformaron en un reclamo desesperado. Al cumplirse 15 días de la desaparición de Gustavo Aguirre en aguas del río Colastiné, en las inmediaciones del Club de Caza y Pesca, su familia rompió el silencio para denunciar la parálisis de los rastrillajes profundos y la falta de respuestas operativas por parte de las fuerzas federales de seguridad.

Roxana Aguirre, hermana del hombre desaparecido, apuntó con dureza contra el desempeño de la Prefectura Naval Argentina y el equipo de Buzos Tácticos, asegurando que abandonaron las tareas de rescate en el sector crítico. La denuncia de la familia cobra mayor gravedad al revelarse que la propia comunidad y los rescatistas locales lograron localizar indicios clave sin el equipamiento pesado que se requiere para estos casos.

LEER MÁS: A casi una semana del hundimiento en el Río Colastiné, sigue la búsqueda del pescador desaparecido: su familia pide reforzar el operativo

Los perros marcaron el lugar y un vecino rescató pertenencias

La investigación civil y el aporte de los baqueanos de la Costa terminaron supliendo la falta de tecnología oficial. De acuerdo con el testimonio de los familiares, los perros adiestrados de los Bomberos Zapadores de la Policía de Santa Fe señalaron con precisión científica el punto exacto del río donde se encontraría la embarcación sumergida.

Pese a contar con esa marcación geo-referenciada, las autoridades competentes no desplegaron las grúas ni los anclajes para extraerla. Ante esa inacción, un vecino de la zona que colabora de manera voluntaria con su propia lancha logró enganchar elctor y sacar a la superficie diversos elementos de Aguirre, confirmando el hallazgo:

Cañas de pescar y reeles.

Botellas de refrescos y pertenencias personales.

Un sillón plegable de lona y una parrilla de hierro.

"Queremos saber si él quedó atrapado en la canoa; y si no está ahí, al menos tener la certeza de que ya no está en ese lugar para poder buscarlo en otra dirección. Necesitamos que saquen la embarcación", expresó Roxana con profunda desesperación.

El contraste: el agradecimiento a los bomberos locales

En medio del dolor, la familia Aguirre marcó una clara diferencia entre la desidia de los organismos nacionales y el compromiso humano de las dotaciones santafesinas. Destacaron y agradecieron el esfuerzo diario de los bomberos locales, quienes patrullan los espejos de agua de forma sostenida en botes ligeros, a pesar de carecer de los trajes autónomos y las herramientas de succión necesarias para operar en profundidades de visibilidad nula.

Frente al estancamiento burocrático de la causa judicial, los allegados del hombre desaparecido solicitaron de forma pública la orientación de las autoridades políticas provinciales para destrabar la asistencia logística avanzada (rastras de gran porte, ecosondas o buzos de salvamento) que les permita cerrar este calvario.

Con el objetivo de romper la parálisis, las tareas de rastrillaje sobre la superficie de la cuenca recibieron un importante refuerzo durante las primeras horas de este lunes. Se integró a los operativos la Brigada de Rescate Acuático de San Javier (Brigada Operativa II), un cuerpo especializado en rescates fluviales complejos que aportará personal y embarcaciones para peinar los raigones y camalotales de la zona costera, con la firme esperanza de hallar el cuerpo de Aguirre.

Gustavo Aguirre desaparición río colastiné Embarcación Vecino
Noticias relacionadas
Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

Festejo mundialista: tras la clasificación de la Selección se recolectaron casi 1.200 kilos de basura en Santa Fe

Festejo mundialista: tras la clasificación de la Selección se recolectaron casi 1.200 kilos de basura en Santa Fe

Alerta vial en Santa Fe: densos bancos de niebla reducen al mínimo la visibilidad en rutas provinciales.

Alerta vial en Santa Fe: densos bancos de niebla reducen al mínimo la visibilidad en rutas provinciales

Orgullo santafesino. Los 40 rescatistas y sus perros de búsqueda arribaron este domingo a la Argentina

El crudo relato de uno de los rescatistas santafesinos que viajó a Venezuela: "Nunca habíamos visto algo así"

Lo último

Claudio Tapia y el objetivo cumplido de la Selección Argentina

Claudio Tapia y el objetivo cumplido de la Selección Argentina

Operativo en la Laguna Setúbal: desprendieron un gran embalsado y esperan el apoyo del Ejército para completar la limpieza antes de septiembre

Operativo en la Laguna Setúbal: desprendieron un gran embalsado y esperan el apoyo del Ejército para completar la limpieza antes de septiembre

Lago volvió encendido en Colón y es otra vez el máximo goleador de la Primera Nacional

Lago volvió encendido en Colón y es otra vez el máximo goleador de la Primera Nacional

Último Momento
Claudio Tapia y el objetivo cumplido de la Selección Argentina

Claudio Tapia y el objetivo cumplido de la Selección Argentina

Operativo en la Laguna Setúbal: desprendieron un gran embalsado y esperan el apoyo del Ejército para completar la limpieza antes de septiembre

Operativo en la Laguna Setúbal: desprendieron un gran embalsado y esperan el apoyo del Ejército para completar la limpieza antes de septiembre

Lago volvió encendido en Colón y es otra vez el máximo goleador de la Primera Nacional

Lago volvió encendido en Colón y es otra vez el máximo goleador de la Primera Nacional

El deporte no es una guerra: el sentido mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

"El deporte no es una guerra": el sentido mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Colapinto en el GP de Bélgica: días, horarios y cronograma completo de la Fórmula 1

Colapinto en el GP de Bélgica: días, horarios y cronograma completo de la Fórmula 1

Ovación
Números que explican por qué Colón aplastó a Central Norte para volver a ser segundo

Números que explican por qué Colón aplastó a Central Norte para volver a ser segundo

Colón no baja la persiana: redefine su estrategia y apunta a un clase A

Colón no baja la persiana: redefine su estrategia y apunta a un clase A

El Brigadier López, la gran fortaleza de Colón para ilusionarse con el ascenso

El Brigadier López, la gran fortaleza de Colón para ilusionarse con el ascenso

Walter Herrmann brindará un Campus Deportivo en el estadio cubierto de Union

Walter Herrmann brindará un Campus Deportivo en el estadio cubierto de Union

Kimberley acelera su transformación con un ambicioso plan de infraestructura

Kimberley acelera su transformación con un ambicioso plan de infraestructura

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados