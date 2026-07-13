El hombre es buscado en la zona del Club de Caza y Pesca. Los perros de Bomberos Zapadores marcaron el lugar donde estaría la canoa hundida y un vecino sacó cañas y pertenencias de la víctima, pero la embarcación sigue sumergida .

Desesperado pedido de la familia de Gustavo Aguirre a 15 días de su desaparición: "Queremos saber si quedó atrapado en la embarcación"

La angustia y la incertidumbre se transformaron en un reclamo desesperado. Al cumplirse 15 días de la desaparición de Gustavo Aguirre en aguas del río Colastiné, en las inmediaciones del Club de Caza y Pesca, su familia rompió el silencio para denunciar la parálisis de los rastrillajes profundos y la falta de respuestas operativas por parte de las fuerzas federales de seguridad.

Roxana Aguirre , hermana del hombre desaparecido, apuntó con dureza contra el desempeño de la Prefectura Naval Argentina y el equipo de Buzos Tácticos, asegurando que abandonaron las tareas de rescate en el sector crítico. La denuncia de la familia cobra mayor gravedad al revelarse que la propia comunidad y los rescatistas locales lograron localizar indicios clave sin el equipamiento pesado que se requiere para estos casos.

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Los perros marcaron el lugar y un vecino rescató pertenencias

La investigación civil y el aporte de los baqueanos de la Costa terminaron supliendo la falta de tecnología oficial. De acuerdo con el testimonio de los familiares, los perros adiestrados de los Bomberos Zapadores de la Policía de Santa Fe señalaron con precisión científica el punto exacto del río donde se encontraría la embarcación sumergida.

Pese a contar con esa marcación geo-referenciada, las autoridades competentes no desplegaron las grúas ni los anclajes para extraerla. Ante esa inacción, un vecino de la zona que colabora de manera voluntaria con su propia lancha logró enganchar elctor y sacar a la superficie diversos elementos de Aguirre, confirmando el hallazgo:

Cañas de pescar y reeles.

Botellas de refrescos y pertenencias personales.

Un sillón plegable de lona y una parrilla de hierro.

"Queremos saber si él quedó atrapado en la canoa; y si no está ahí, al menos tener la certeza de que ya no está en ese lugar para poder buscarlo en otra dirección. Necesitamos que saquen la embarcación", expresó Roxana con profunda desesperación.

El contraste: el agradecimiento a los bomberos locales

En medio del dolor, la familia Aguirre marcó una clara diferencia entre la desidia de los organismos nacionales y el compromiso humano de las dotaciones santafesinas. Destacaron y agradecieron el esfuerzo diario de los bomberos locales, quienes patrullan los espejos de agua de forma sostenida en botes ligeros, a pesar de carecer de los trajes autónomos y las herramientas de succión necesarias para operar en profundidades de visibilidad nula.

Frente al estancamiento burocrático de la causa judicial, los allegados del hombre desaparecido solicitaron de forma pública la orientación de las autoridades políticas provinciales para destrabar la asistencia logística avanzada (rastras de gran porte, ecosondas o buzos de salvamento) que les permita cerrar este calvario.

Con el objetivo de romper la parálisis, las tareas de rastrillaje sobre la superficie de la cuenca recibieron un importante refuerzo durante las primeras horas de este lunes. Se integró a los operativos la Brigada de Rescate Acuático de San Javier (Brigada Operativa II), un cuerpo especializado en rescates fluviales complejos que aportará personal y embarcaciones para peinar los raigones y camalotales de la zona costera, con la firme esperanza de hallar el cuerpo de Aguirre.