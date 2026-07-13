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El clima en Santa Fe: el lunes comenzó con una densa niebla matinal, frío y la promesa de un sol como abrigo

La semana comenzó en la ciudad de Santa Fe helada, con apenas 0 grados en un amanecer cargado de niebla. Se prevé que el termómetro trepe a los 17 grados de máxima. Pero el frío cuenta con muchas nubes de aliada

13 de julio 2026 · 07:44hs
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El clima en Santa Fe: el lunes comenzó con una densa niebla matinal

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El clima en Santa Fe: el lunes comenzó con una densa niebla matinal, frío y la promesa de un sol como abrigo.

La semana empieza bien invernal. Al amanecer de este lunes, al frío hay que sumarle un denso manto de niebla en la ciudad de Santa Fe. El pronóstico anticipa que detrás de los bancos nebulosos el cielo aclarará nublado pero con sol, el único escudo contra un termómetro bajo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre la presencia de bancos de niebla en las primeras horas del día. La mínima para la jornada está pronosticada en 0ºC.

LEER MÁS: Santa Fe entra en una nueva etapa climática: qué anticipa el informe sobre El Niño y las lluvias

Cielo nublado

El cielo, en tanto, irá tornándose celeste aunque se anticipan muchas nubes que por momentos cubran el sol. Hará frío: el termómetro apenas llegará a los 17 grados. Desde la tarde el cielo permanecerá hasta final del día parcialmente nublado.

La última semana de vacaciones invernales seguirá mejor, con días de cielos soleados aunque nubosos, pero temperaturas máximas más cercanas a los 20 grados. El viernes llegarán los chaparrones y unos 26 grados máximos. ¿Un cierre de primavera?

Santa Fe Clima niebla nublado
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