Uno Santa Fe | Santa Fe | rescatistas

El crudo relato de uno de los rescatistas santafesinos que viajó a Venezuela: "Nunca habíamos visto algo así"

Marcos Solís integró la brigada USAR de Santa Fe que participó del operativo internacional. "Cada día era más complicado", recordó sobre la búsqueda de sobrevivientes y valoró el aprendizaje del equipo y el agradecimiento de los venezonalos.

13 de julio 2026 · 07:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Orgullo santafesino. Los 40 rescatistas y sus perros de búsqueda arribaron este domingo a la Argentina

Orgullo santafesino. Los 40 rescatistas y sus perros de búsqueda arribaron este domingo a la Argentina

"Fuimos 40, volvimos 40", sintetizan. Tras varios días de trabajo entre edificios derrumbados por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, la brigada de rescatistas USAR de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios regresó a la provincia con la experiencia de haber participado en uno de los operativos internacionales de rescate más complejos de los últimos años.

Entre los integrantes del contingente estuvo Marcos Solís, uno de los brigadistas santafesinos que este jueves compartió el impacto que le dejó la misión. Si bien destacó el recibimiento del pueblo venezolano, reconoció que lo más difícil fue convivir con la desesperación de quienes esperaban noticias de sus familiares atrapados bajo los escombros.

"Los días fueron duros. No por cómo la pasamos nosotros; el pueblo venezolano nos recibió muy bien, con mucho agradecimiento. Fue duro por lo que nos tocó vivir y por lo que vimos", relató en diálogo con LT8.

Familias que no querían abandonar los edificios

La brigada santafesina trabajó en La Guaira, una de las ciudades más afectadas por los sismos, junto a equipos de rescate de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Según contó Solís, una de las imágenes que más lo marcó fue la presencia permanente de familiares frente a las estructuras colapsadas. "En cada edificio estaban los familiares que no se querían retirar porque esperaban encontrar a sus seres queridos", detalló.

LEER MÁS: Orgullo santafesino: regresó la brigada USAR que participó de la misión humanitaria en Venezuela

El brigadista explicó que esa situación acompañó cada jornada de trabajo y que el paso de las horas hacía cada vez más difícil mantener las esperanzas de hallar sobrevivientes.

"Cada día era más complicado"

Los rescatistas viajaron con ocho toneladas de equipamiento especializado y con la expectativa de utilizar toda la tecnología disponible para localizar personas con vida.

Sin embargo, la realidad fue cambiando con el correr de los días. "Minuto a minuto las cuestiones que hacían a la sobrevida se iban complicando. Las caras iban cambiando", precisó.

Solís reconoció que el equipo mantenía la ilusión de poder rescatar sobrevivientes, pero el escenario se volvía cada vez más adverso. "Nosotros teníamos mucha ilusión de usar el equipo que habíamos llevado para ayudar, pero la realidad es que cada día era más complicado", agregó.

Acostumbrado a intervenir en emergencias, Solís explicó que la magnitud del escenario en Venezuela no tuvo comparación con otras misiones en las que participó, incluso dentro de Argentina. "Somos bomberos, estamos acostumbrados a ir a las desgracias de las personas. Me tocó participar en el derrumbe de Villa Gesell, pero ahí era un único edificio y todas las miradas estaban puestas en ese lugar", recordó.

En cambio, en Venezuela el panorama era completamente diferente. "Eran equipos trabajando en distintos edificios, uno al lado del otro, todos derrumbados y en la misma situación. Por suerte nunca me había tocado algo así", contó.

Por último, sentenció: "Nunca habíamos visto algo así".

Un equipo preparado para actuar en el mundo

La brigada USAR de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios cuenta con certificación internacional bajo normas Insarag, de Naciones Unidas, lo que la habilita para intervenir en operaciones de búsqueda y rescate urbano en cualquier parte del mundo.

El contingente estuvo integrado por 40 rescatistas y perros especializados, que trabajaron durante varios días en tareas de búsqueda técnica, inspección de estructuras colapsadas y recuperación de víctimas.

Tras completar la misión, todos regresaron a la sede de la Federación, en Gálvez, donde fueron recibidos por autoridades provinciales.

"Fue un aprendizaje enorme"

Más allá de la dureza de la experiencia, Solís destacó el funcionamiento del grupo durante toda la misión y aseguró que el operativo fortaleció aún más al equipo santafesino.

"El equipo es muy sólido, venimos trabajando hace mucho tiempo. Fue un aprendizaje para nosotros mismos y eso es muy positivo", resumió.

El regreso de la brigada puso fin a una intervención que volvió a mostrar el nivel de preparación de los bomberos voluntarios santafesinos y consolidó a la provincia como una de las principales referencias del país en materia de búsqueda y rescate ante grandes emergencias.

rescatistas Venezuela Santa Fe Bomberos
Noticias relacionadas
Festejo mundialista: tras la clasificación de la Selección se recolectaron casi 1.200 kilos de basura en Santa Fe

Festejo mundialista: tras la clasificación de la Selección se recolectaron casi 1.200 kilos de basura en Santa Fe

Alerta vial en Santa Fe: densos bancos de niebla reducen al mínimo la visibilidad en rutas provinciales.

Alerta vial en Santa Fe: densos bancos de niebla reducen al mínimo la visibilidad en rutas provinciales

El clima en Santa Fe: el lunes comenzó con una densa niebla matinal, frío y la promesa de un sol como abrigo.

El clima en Santa Fe: el lunes comenzó con una densa niebla matinal, frío y la promesa de un sol como abrigo

Se espera un la llegada del fenómeno de El Niño en los próximos meses

Santa Fe entra en una nueva etapa climática: qué anticipa el informe sobre El Niño y las lluvias

Lo último

Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

La cuenta regresiva corre y Unión sigue inhibido en la FIFA

La cuenta regresiva corre y Unión sigue inhibido en la FIFA

Último Momento
Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

Vacunación contra la gripe y el VSR: se aplicaron 7.367 dosis a más de 4.300 santafesinos en 82 operativos barriales

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

La cuenta regresiva corre y Unión sigue inhibido en la FIFA

La cuenta regresiva corre y Unión sigue inhibido en la FIFA

Festejo mundialista: tras la clasificación de la Selección se recolectaron casi 1.200 kilos de basura en Santa Fe

Festejo mundialista: tras la clasificación de la Selección se recolectaron casi 1.200 kilos de basura en Santa Fe

Atlético de Rafaela abre la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Iván Juárez

Atlético de Rafaela abre la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Iván Juárez

Ovación
Argentina volverá al azul ante Inglaterra: la camiseta que revive dos noches históricas

Argentina volverá al azul ante Inglaterra: la camiseta que revive dos noches históricas

Messi y Lisandro Martínez, en el 11 ideal de los cuartos de final

Messi y Lisandro Martínez, en el 11 ideal de los cuartos de final

La Selección volvió a los entrenamientos, con la mirada puesta en Inglaterra

La Selección volvió a los entrenamientos, con la mirada puesta en Inglaterra

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

Las certezas y las dudas de la Selección de cara al primer duelo ante un rival de peso

Harry Kane palpitó el duelo del Mundial ante Argentina: Va a ser un partido especial

Harry Kane palpitó el duelo del Mundial ante Argentina: "Va a ser un partido especial"

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados