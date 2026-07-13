Alerta vial en Santa Fe: densos bancos de niebla reducen al mínimo la visibilidad en rutas provinciales.

Las autoridades de Seguridad Vial instaron a los conductores a extremar las medidas de precaución debido a la persistencia del fenómeno meteorológico este lunes por la mañana. Recomiendan reducir la velocidad, usar luces bajas y evitar sobrepasos.

La transitabilidad en la red vial de la provincia de Santa Fe se encuentra fuertemente afectada este lunes debido a la aparición de densos bancos de niebla y neblina que reducen drásticamente la visibilidad en gran parte del territorio.

Frente a este escenario climático adverso, las autoridades provinciales y los organismos de seguridad vial emitieron un alerta urgente instando a los automovilistas a extremar las medidas de precaución para evitar siniestros.

El fenómeno meteorológico se manifiesta con mayor intensidad en los corredores viales del centro y sur santafesino, afectando trayectos clave como la Autopista Rosario-Santa Fe, la Autovía 19, y las rutas nacionales 34, 11 y 8. La combinación de alta humedad y baja temperatura generó una densa masa que acorta el campo visual a pocos metros en sectores a cielo abierto.

ATENCIÓN Visibilidad reducida por presencia de bancos de niebla y neblina en todo el territorio Provincial. Circular con extrema precaución en rutas y autopistas. pic.twitter.com/MecOOZ0oGe — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) July 13, 2026

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Recomendaciones obligatorias para una conducción segura

Ante la drástica reducción de la visibilidad en las calzadas, los especialistas en seguridad vial recordaron una serie de pautas fundamentales que deben respetarse rigurosamente al volante:

Velocidad y distancia: disminuir de manera progresiva la velocidad de marcha y aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que circula adelante para disponer de mayor tiempo de reacción ante una frenada de emergencia.

Maniobras: evitar los sobrepasos en rutas de doble mano y abstenerse de realizar maniobras bruscas o cambios repentinos de carril.

Iluminación: mantener siempre encendidas las luces bajas obligatorias. En caso de que el automóvil disponga de ellos, encender los faros antiniebla. Se recuerda que está prohibido circular con las balizas encendidas, ya que estas indican que el vehículo se encuentra detenido y pueden confundir a los demás conductores.

No detenerse en la calzada: bajo ninguna circunstancia se debe parar el vehículo sobre la cinta asfáltica o la banquina, dado que el riesgo de ser embestido por detrás es sumamente elevado.

En caso de que la niebla sea demasiado espesa e impida una conducción segura, la indicación de las autoridades es clara: se debe abandonar la traza principal y buscar un lugar seguro, como una estación de servicio o un parador, para estacionar y esperar a que las condiciones comiencen a mejorar con la salida del sol.

Estado de los corredores y prevención

Las fuerzas de seguridad y el personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) coordinan patrullajes preventivos y balizamientos en los accesos a las principales urbes para advertir a los usuarios. Se solicita a la comunidad respetar a rajatabla las indicaciones del personal apostado en los peajes y puestos de control, y chequear el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje interurbano durante la mañana de este lunes.