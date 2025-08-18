Uno Santa Fe | Santa Fe | docentes

Docentes santafesinos inician jornadas de protesta tras el rechazo a la paritaria provincial

Por aumento salarial, jubilaciones, concursos y prestaciones de Iapos, docentes inician un plan de lucha en Santa Fe, Santo Tomé, Laguna Paiva y la Costa

18 de agosto 2025 · 13:01hs
Asamblea de docentes en Amsafé La Capital 

gentileza

Asamblea de docentes en Amsafé La Capital 

Este lunes 18 de agosto, los docentes provinciales nucleados en la delegación La Capital de Amsafé comienzan con las jornadas de protesta en la ciudad de Santa Fe, luego del rechazo a la propuesta paritaria ofrecida por el Gobierno provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AMSAFELaCapital/status/1956073245578342884&partner=&hide_thread=false

Docentes concentrados en distintos puntos

Las concentraciones de los trabajadores de la educación se realizarán en tres puntos estratégicos de la capital: la intersección de avenida López y Planes e Iturraspe, Avenida Peñaloza y Gorriti, y en Bulevar Zavalla y Entre Ríos.

En estas manifestaciones, los docentes reclamarán un aumento salarial, la defensa de las jubilaciones, mejoras en las prestaciones de Iapos y cambios en la política educativa. Entre los principales puntos también se destacan los reclamos por la realización de concursos y traslados, y el pedido de dar marcha atrás con el controvertido sistema de presentismo docente.

Las jornadas de protesta continuarán el martes 19 de agosto en Laguna Paiva, Santo Tomé y en localidades de la Costa santafesina, donde se replicarán las medidas votadas en asamblea.

Embed

Finalmente, el miércoles 20 de agosto, la conducción provincial de Amsafé elaborará un petitorio formal que será presentado ante Iapos, en el marco de una agenda de reclamos que busca abrir una nueva discusión con el Gobierno de Santa Fe.

docentes protesta Amsafé Santa Fe
Noticias relacionadas
tragedia en la ciudad de san lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de santa fe

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Pullaro en el proceso por la remodelación del aeropuerto

Pullaro: "Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró"

Servicio de colectivos urbanos en Santa Fe.

El 22% de los usuarios de colectivos en Santa Fe pagará la tarifa con el aumento a $1.580

api incorpora codigo qr para poder pagar con cualquier billetera digital

API incorpora código QR para poder pagar con cualquier billetera digital

Lo último

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Último Momento
De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Pullaro: Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró

Pullaro: "Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró"

Ovación
Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón, atrapado en una racha histórica que lo hunde en la tabla

Colón, atrapado en una racha histórica que lo hunde en la tabla

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Con Messi y varias sorpresas, Scaloni dio la prelista para las Eliminatorias

Con Messi y varias sorpresas, Scaloni dio la prelista para las Eliminatorias

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"