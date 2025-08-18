Docentes santafesinos inician jornadas de protesta tras el rechazo a la paritaria provincial

Por aumento salarial, jubilaciones, concursos y prestaciones de Iapos, docentes inician un plan de lucha en Santa Fe, Santo Tomé, Laguna Paiva y la Costa

Este lunes 18 de agosto, los docentes provinciales nucleados en la delegación La Capital de Amsafé comienzan con las jornadas de protesta en la ciudad de Santa Fe , luego del rechazo a la propuesta paritaria ofrecida por el Gobierno provincial .

Las concentraciones de los trabajadores de la educación se realizarán en tres puntos estratégicos de la capital: la intersección de avenida López y Planes e Iturraspe , Avenida Peñaloza y Gorriti , y en Bulevar Zavalla y Entre Ríos .

RES. ASAMBLEA: JORNADAS DE PROTESTA DE AMSAFE LA CAPITAL PUNTOS DE ENCUENTRO 18 Y 19/8 EN EL DEPARTAMENTO LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DECIMOS BASTA DE AJUSTE AL GOBIERNO PROVINCIAL. #BastaDeAjuste #PlanDeLucha #AMSAFE #CTASantaFe pic.twitter.com/jXYVEPQMum

En estas manifestaciones, los docentes reclamarán un aumento salarial, la defensa de las jubilaciones, mejoras en las prestaciones de Iapos y cambios en la política educativa. Entre los principales puntos también se destacan los reclamos por la realización de concursos y traslados, y el pedido de dar marcha atrás con el controvertido sistema de presentismo docente.

Las jornadas de protesta continuarán el martes 19 de agosto en Laguna Paiva, Santo Tomé y en localidades de la Costa santafesina, donde se replicarán las medidas votadas en asamblea.

Finalmente, el miércoles 20 de agosto, la conducción provincial de Amsafé elaborará un petitorio formal que será presentado ante Iapos, en el marco de una agenda de reclamos que busca abrir una nueva discusión con el Gobierno de Santa Fe.