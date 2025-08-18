Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, atrapado en una racha histórica que lo hunde en la tabla

Colón alcanzó una nefasta racha con su derrota ante San Telmo, que la convierte en la peor de su historia. ¿De qué se trata?

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2025 · 09:02hs
Colón, atrapado en una racha histórica que lo hunde en la tabla

Gentileza Imborrable Telmo

El presente de Colón es tan delicado como alarmante. La derrota frente a San Telmo no solo profundizó la crisis futbolística y anímica, sino que dejó al equipo inmerso en un registro inédito en su historia: haber perdido 15 de los últimos 20 partidos oficiales.

LEER MÁS: Ignacio Lago hizo un mea culpa por el presente de Colón

Una racha nefasta que grafica con crudeza el derrumbe deportivo que atraviesa el club del barrio Centenario, que llegará al final de la temporada peleando para sostener la categoría, y casi con nulas chances de llegar al Reducido en busca del segundo ascenso.

Como nunca antes en la historia de Colón

El dato no es menor ni anecdótico. Nunca antes en su vida deportiva Colón había acumulado semejante secuencia negativa, con apenas cinco resultados positivos en ese tramo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArchivoSabalero/status/1956794356217586159?t=gCsQNA_v37vifEPTp1kjMg&s=08&partner=&hide_thread=false

Los números exponen la magnitud del mal momento y refuerzan la preocupación por un futuro inmediato donde el gran desafío no es otro que evitar un nuevo descenso.

El equipo se encuentra en una situación límite: está a solo diez puntos de la zona roja de la tabla, una diferencia que podría achicarse a ocho dependiendo de otros resultados.

Lo que se le viene a Colón

Quedan siete fechas y 21 puntos en juego, pero el rendimiento colectivo no invita al optimismo. La fragilidad defensiva, la falta de reacción y la ausencia de una identidad clara dentro del campo han sido una constante que lo llevó a este presente crítico.

LEER MÁS: Reunión decisiva en Colón: los dirigentes analizarán la continuidad de Minella

A la par de lo futbolístico, el clima institucional tampoco ayuda. La dirigencia debe tomar decisiones urgentes respecto a la continuidad del entrenador Martín Minella, quien no logró revertir la curva descendente desde su llegada. Con cuatro derrotas consecutivas y el equipo cada vez más cerca del abismo, el tiempo se acorta y el margen de error es mínimo.

En el barrio Centenario ya no hay espacio para excusas. Colón atraviesa una de las peores rachas de su historia, con números que lo condenan y con una presión que crece jornada tras jornada. La misión es clara: cortar de raíz una seguidilla que amenaza con arrastrarlo a un final indeseado.

Colón San Telmo Reducido
Noticias relacionadas
atletico arroyo leyes y colon (sf) siguen invictos en el promocional

Atlético Arroyo Leyes y Colón (SF) siguen invictos en el Promocional

colon, pendiente el duelo entre defensores unidos y defensores de belgrano

Colón, pendiente el duelo entre Defensores Unidos y Defensores de Belgrano

hora clave: se define la continuidad de martin minella como dt de colon

Hora clave: se define la continuidad de Martín Minella como DT de Colón

lago: siento una vergüenza enorme por la situacion del club

Lago: "Siento una vergüenza enorme por la situación del club"

Lo último

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Último Momento
Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

Ovación
Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Travaglini: El Rugby Championship no existirá más

Travaglini: "El Rugby Championship no existirá más"

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"