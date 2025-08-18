Con Messi y varias sorpresas, Scaloni dio la prelista para las Eliminatorias

Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de los jugadores de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias, frente a Venezuela y Ecuador.

Lionel Scaloni entregó la prelista de convocados de la Selección Argentina para los próximos compromisos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Venezuela y Ecuador en septiembre. La gran noticia es que Lionel Messi integra la nómina, mientras que la sorpresa más destacada es la primera citación para José Manuel López, delantero del Palmeiras.

El exgoleador de Lanús, de 24 años, se destacó en la temporada con 15 goles en 42 partidos con el Verdao y ocupará el lugar de Valentín Castellanos (de la Lazio). López debutará en la Albiceleste, sumando frescura a un plantel que Scaloni ya comenzó a delinear de cara a los encuentros de septiembre.

La lista presenta también varios cambios respecto a la última convocatoria: entran Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Genoa), quienes reemplazan a Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández, este último suspendido por dos partidos tras su roja ante Colombia.

image

Carboni regresa después de casi un año tras su recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Volvió a la actividad en el Mundial de Clubes con Inter y recientemente marcó un golazo en su debut oficial con Genoa, donde juega a préstamo.

Entre los regresos más destacados, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, ambos de River, aparecen nuevamente en la nómina como los únicos representantes del fútbol argentino. Además, Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid, mantiene su lugar tras romper un récord histórico en la Albiceleste ante Chile.

Los próximos compromisos de la Selección Argentina por Eliminatorias serán:

4 de septiembre: Argentina vs. Venezuela, en el Estadio Monumental.

9 de septiembre: Ecuador vs. Argentina, en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil.

Se espera que de esta prelista Scaloni recorte dos o tres nombres antes de los partidos, definiendo así la nómina final que buscará seguir liderando las Eliminatorias y mantener a Argentina como uno de los grandes candidatos rumbo a 2026.