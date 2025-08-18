Uno Santa Fe | Santa Fe | ciudad

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Murió el quinto trabajador que había resultado herido tras caer un montacargas en un edificio en construcción en la localidad del sur provincial

18 de agosto 2025 · 14:50hs
Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Gentileza Pregón

Este lunes pasado el mediodía se confirmó la muerte de Fernando Guerra, de 27 años, quien permanecía internado en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria tras el derrumbe del montacargas en una obra en construcción en la ciudad de San Lorenzo, en el sur provincial. Con su fallecimiento, ya son cinco los obreros muertos en el accidente ocurrido el domingo al mediodía.

La víctima había sido rescatada con vida y trasladada en primera instancia al Hospital Granaderos a Caballo, donde ingresó con fractura de pelvis y graves lesiones en brazos y piernas. Posteriormente, el Sies lo derivó al Eva Perón, donde permaneció menos de 24 horas en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica, hasta su fallecimiento.

Víctimas del norte santafesino

Guerra integraba un grupo de operarios oriundos del norte de la provincia de Santa Fe, que habían viajado durante la semana a trabajar en Buenos Aires y se encontraban en la ciudad de San Lorenzo.

Además de él, ya habían sido identificados como fallecidos:

  • Matías Ezequiel Aquino, 30 años, oriundo de Florencia.

  • Lucas Agustín Palacio, 25 años, también de Florencia.

  • Alexis Ramón María Cettour, 25 años, de la comuna de Hardy.

  • Axel Maximiliano Vanwelle, 25 años, también de Hardy.

De esta manera, las cinco víctimas de la tragedia laboral provenían de localidades del norte santafesino, lo que volvió a poner en evidencia la migración de trabajadores hacia polos industriales y de la construcción en el sur provincial.

Embed

El accidente

El hecho ocurrió el domingo cerca de las 12.45 en San Carlos al 1070, en la ciudad de San Lorenzo, cuando un montacargas se precipitó al vacío desde el noveno piso de un edificio en construcción.

Al llegar, la policía constató que los cinco hombres habían sido rescatados del hueco del ascensor y yacían tendidos en el suelo. Según testigos, el montacargas colapsó en pleno descenso.

El fiscal de turno, Leandro Lucente (MPA San Lorenzo), ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico de la PDI y el inicio de las pericias para determinar las causas del siniestro.

imagepregon

Muertes laborales en Santa Fe

Con estas cinco muertes, ya son 17 los trabajadores fallecidos en lo que va del 2025 en la provincia por accidentes laborales, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo provincial.

El informe señala que en la mayoría de los casos predomina la informalidad laboral (60%) y la ausencia de servicios de higiene y seguridad en las obras (70%).

En lo que va del año, los siniestros fatales se distribuyen en: Rosario (5), San Lorenzo (4), Pujato (2), Fray Luis Beltrán, Rafaela, San José de la Esquina, Landeta y Sargento Cabral.

ciudad San Lorenzo norte
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Martes anticipo de primavera antes de la llegada de un nuevo frente frío a la ciudad de Santa Fe

Pullaro en el proceso por la remodelación del aeropuerto

Pullaro: "Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró"

Servicio de colectivos urbanos en Santa Fe.

El 22% de los usuarios de colectivos en Santa Fe pagará la tarifa con el aumento a $1.580

api incorpora codigo qr para poder pagar con cualquier billetera digital

API incorpora código QR para poder pagar con cualquier billetera digital

Lo último

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Último Momento
De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Pullaro: Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró

Pullaro: "Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró"

Ovación
Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón, atrapado en una racha histórica que lo hunde en la tabla

Colón, atrapado en una racha histórica que lo hunde en la tabla

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Con Messi y varias sorpresas, Scaloni dio la prelista para las Eliminatorias

Con Messi y varias sorpresas, Scaloni dio la prelista para las Eliminatorias

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"