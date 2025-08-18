Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Murió el quinto trabajador que había resultado herido tras caer un montacargas en un edificio en construcción en la localidad del sur provincial

Este lunes pasado el mediodía se confirmó la muerte de Fernando Guerra, de 27 años , quien permanecía internado en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria tras el derrumbe del montacargas en una obra en construcción en la ciudad de San Lorenzo, en el sur provincial . Con su fallecimiento, ya son cinco los obreros muertos en el accidente ocurrido el domingo al mediodía .

La víctima había sido rescatada con vida y trasladada en primera instancia al Hospital Granaderos a Caballo, donde ingresó con fractura de pelvis y graves lesiones en brazos y piernas . Posteriormente, el Sies lo derivó al Eva Perón, donde permaneció menos de 24 horas en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica , hasta su fallecimiento.

Víctimas del norte santafesino

Guerra integraba un grupo de operarios oriundos del norte de la provincia de Santa Fe, que habían viajado durante la semana a trabajar en Buenos Aires y se encontraban en la ciudad de San Lorenzo.

Además de él, ya habían sido identificados como fallecidos:

Matías Ezequiel Aquino , 30 años, oriundo de Florencia .

Lucas Agustín Palacio , 25 años, también de Florencia .

Alexis Ramón María Cettour , 25 años, de la comuna de Hardy .

Axel Maximiliano Vanwelle, 25 años, también de Hardy.

De esta manera, las cinco víctimas de la tragedia laboral provenían de localidades del norte santafesino, lo que volvió a poner en evidencia la migración de trabajadores hacia polos industriales y de la construcción en el sur provincial.

Embed

El accidente

El hecho ocurrió el domingo cerca de las 12.45 en San Carlos al 1070, en la ciudad de San Lorenzo, cuando un montacargas se precipitó al vacío desde el noveno piso de un edificio en construcción.

Al llegar, la policía constató que los cinco hombres habían sido rescatados del hueco del ascensor y yacían tendidos en el suelo. Según testigos, el montacargas colapsó en pleno descenso.

El fiscal de turno, Leandro Lucente (MPA San Lorenzo), ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico de la PDI y el inicio de las pericias para determinar las causas del siniestro.

imagepregon Gentileza Pregón

Muertes laborales en Santa Fe

Con estas cinco muertes, ya son 17 los trabajadores fallecidos en lo que va del 2025 en la provincia por accidentes laborales, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo provincial.

El informe señala que en la mayoría de los casos predomina la informalidad laboral (60%) y la ausencia de servicios de higiene y seguridad en las obras (70%).

En lo que va del año, los siniestros fatales se distribuyen en: Rosario (5), San Lorenzo (4), Pujato (2), Fray Luis Beltrán, Rafaela, San José de la Esquina, Landeta y Sargento Cabral.