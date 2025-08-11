Uno Santa Fe | Santa Fe | Gobierno de Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales: los gremios analizarán la oferta

La propuesta incluye mínimos garantizados, actualizaciones para el personal hospitalario y la extensión del incentivo por asistencia perfecta a asistentes escolares

11 de agosto 2025 · 11:25hs
El Gobierno de Santa Fe formalizó este lunes su oferta salarial del 7% por semestre en el marco de la negociación paritaria con estatales y docentes. La propuesta incluye mínimos garantizados, actualizaciones específicas para el personal hospitalario y mejoras para los asistentes escolares, según anunciaron el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, y el ministro de Economía, Pablo Olivares.

La oferta regirá desde los salarios de julio, con una liquidación complementaria retroactiva que contempla un mínimo garantizado de $40.000 para el primer trimestre del semestre y de $30.000 para el segundo, sumando $70.000 en total.

Responsabilidad fiscal y priorización de recursos

Bastía defendió la propuesta señalando que se formuló “dentro del marco de la responsabilidad fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas”, en un contexto de pérdida constante de recursos para la provincia.

“Debemos atender a todo el sector público contemplando el esfuerzo de los trabajadores, pero sin dejar de cumplir con otras responsabilidades del Estado provincial como la seguridad, la educación, la salud, el mantenimiento de edificios, la compra de medicamentos y las obras de infraestructura”, remarcó.

El ministro destacó que la propuesta santafesina supera a varias paritarias nacionales del sector público y privado.

Impacto diferenciado y mínimos garantizados

Por su parte, Olivares precisó que el mínimo garantizado permitirá que “la mayoría de los trabajadores de la base de la pirámide salarial tengan un incremento inicial del 4% y que, desde octubre, ese aumento llegue prácticamente al 8% por el efecto combinado del porcentaje general y los montos fijos”.

Además, detalló que el retroactivo de julio será del 1,5% con el mínimo de $40.000, y que ese piso subirá en octubre.

Mejoras para salud y asistentes escolares

La propuesta también incluye la actualización del incentivo hospitalario creado en 2021 durante la pandemia, que se pagará a los trabajadores de las primeras líneas de atención del sistema de salud.

En cuanto a los asistentes escolares, se dispuso extender el incentivo por asistencia perfecta al 60% del valor que cobra un docente. Hasta ahora, ese beneficio alcanzaba solo a cocineros y personal de cocina.

“Entendemos que el trabajo de los asistentes escolares es clave para el funcionamiento de los comedores y la copa de leche en las escuelas. Por eso, esta medida busca dar mayor estabilidad, presencia y continuidad en los servicios”, explicó Olivares.

El monto, equivalente hoy a $180.000 para docentes, será proporcional para los asistentes escolares, que por ley solo pueden tener un cargo.

Próximos pasos

Los gremios darán a conocer en los próximos días su respuesta a la propuesta. En paralelo, el Gobierno provincial remarcó que la decisión de realizar una oferta semestral busca “prever y anticipar” el impacto inflacionario, priorizando la recomposición para los sectores con menores ingresos.

