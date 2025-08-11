Las tres rachas que hundieron a Colón en la Primera Nacional

Colón protagonizó otra decepcionante actuación, sufrió su tercera caída al hilo, en lo que representa su tercera racha nefasta en lo que va de la temporada.

Colón atraviesa una de las temporadas más duras de su historia reciente y su presente en la Primera Nacional tiene una explicación concreta: tres rachas negativas que lo condenaron a perder terreno tanto en la lucha por el Reducido como en la pelea por escaparle al fondo de la tabla.

La primera crisis llegó entre las fechas 7 y 12, con una seguidilla de seis derrotas consecutivas. Ariel Pereyra estaba al mando en las caídas frente a Gimnasia de Jujuy, Agropecuario, San Telmo y Chacarita, y luego Andrés Yllana tomó el mando, pero el equipo siguió en caída libre contra Defensores de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto.

LEER MÁS: Colón se hunde en el grupo B: a 14 del Reducido y a 11 del descenso

La segunda racha negra también se dio bajo la conducción de Yllana, entre las fechas 16 y 20, con cinco reveses al hilo ante Morón, Temperley, Chicago, Mitre de Santiago del Estero y Chaco For Ever. Ese tramo terminó por alejarlo de la zona de clasificación y encender las primeras alarmas serias en la lucha por evitar el descenso.

Finalmente, el tercer golpe llegó en las últimas semanas, cuando Colón, ya con Martín Minella en el banco, perdió toda ilusión de acercarse al Reducido. Fueron tres derrotas consecutivas frente a Gimnasia de Mendoza (2-0), Gimnasia de Jujuy (4-0) y Agropecuario (1-0). En este tramo, el Sabalero recibió siete goles y no pudo convertir ni uno, mostrando un retroceso alarmante en su funcionamiento.

Un futuro negro para Colón

Tres rachas que no solo marcaron el rumbo de la campaña, sino que dejaron a Colón en una situación crítica: sin respuestas futbolísticas, con la tabla como enemigo y con un futuro que, de no cambiar drásticamente, amenaza con volverse aún más oscuro.

LEER MÁS: El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

A Colón le quedan 24 puntos por delante para terminar la temporada, y está a 14 puntos de Estudiantes de Río Cuarto, con peor diferencia de gol, para llegar a la quimera del Reducido, mientras que solo le lleva 11 puntos a Defensores Unidos de Zárate, que es el primer equipo que estaría perdiendo la categoría.