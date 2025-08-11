Uno Santa Fe | Unión | Unión

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

Unión está en una posición incómoda, producto de una estadística que resulta clave para entender la problemática actual

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2025 · 12:23hs
Unión está entre los cinco equipos que menos goles lleva convertidos en este 2025.

Unión está entre los cinco equipos que menos goles lleva convertidos en este 2025.

Desde que el fútbol es fútbol, los partidos se ganan haciendo goles. A excepción de las competencias cuando se juegan los cruces directos y a veces no necesitás ganar en los 90', para imponerte en la definición desde los 12 pasos.

Unión sigue padeciendo la falta de contundencia

Pero esta salvedad no se corresponde con el presente de Unión en este 2025. Y es que existe una estadística muy preocupante que explica el delicado momento deportivo que atraviesa el Tate.

La realidad indica que Unión está apenas dos puntos por arriba de Aldosivi y Talleres que son los dos equipos que tendrían que disputar un partido desempate para mantener la categoría.

Y este presente que inquieta mucho, tiene que ver con la falta de eficacia que el Tate evidenció a lo largo de todo el 2025, tanto en el Torneo Apertura como en el actual Torneo Clausura.

LEER MÁS: Unión y la dura realidad: la derrota ante Argentinos expone las limitaciones del plantel

La estadística es contundente y reveladora. Unión está entre los cinco equipos de los 30, que menos goles convirtió a lo largo del año.

En 20 partidos que lleva disputados el elenco rojiblanco, apenas marcó 13 goles. Los que menos goles marcaron son Vélez y San Martín de San Juan con nueve goles, mientras que Godoy Cruz anotó 10 y Gimnasia 12.

Esa falta de contundencia, lo condenó en el Torneo Apertura a quedar último en la Zona A y si bien este inicio en el Torneo Clausura fue aceptable, en los últimos dos partidos no marcó y apenas sumó un punto encendiendo las alarmas.

Unión Estadística goles
Noticias relacionadas
union ya le apunta a la recuperacion inmediata con un regreso clave

Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

union y una sequia de visitante que ya es alarmante

Unión y una sequía de visitante que ya es alarmante

union, en zona de riesgo: como quedo la lucha por evitar el descenso

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

solari: union genero mucho mas y el empate hubiese sido lo justo

Solari: "Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo"

Lo último

¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Estigarribia, confiando en Unión: Estamos por el buen camino

Estigarribia, confiando en Unión: "Estamos por el buen camino"

Último Momento
¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Estigarribia, confiando en Unión: Estamos por el buen camino

Estigarribia, confiando en Unión: "Estamos por el buen camino"

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Ovación
El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Estigarribia, confiando en Unión: Estamos por el buen camino

Estigarribia, confiando en Unión: "Estamos por el buen camino"

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"