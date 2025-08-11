La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

Unión está en una posición incómoda, producto de una estadística que resulta clave para entender la problemática actual

Unión está entre los cinco equipos que menos goles lleva convertidos en este 2025.

Desde que el fútbol es fútbol, los partidos se ganan haciendo goles . A excepción de las competencias cuando se juegan los cruces directos y a veces no necesitás ganar en los 90', para imponerte en la definición desde los 12 pasos.

Pero esta salvedad no se corresponde con el presente de Unión en este 2025 . Y es que existe una estadística muy preocupante que explica el delicado momento deportivo que atraviesa el Tate.

La realidad indica que Unión está apenas dos puntos por arriba de Aldosivi y Talleres que son los dos equipos que tendrían que disputar un partido desempate para mantener la categoría.

Y este presente que inquieta mucho, tiene que ver con la falta de eficacia que el Tate evidenció a lo largo de todo el 2025, tanto en el Torneo Apertura como en el actual Torneo Clausura.

La estadística es contundente y reveladora. Unión está entre los cinco equipos de los 30, que menos goles convirtió a lo largo del año.

En 20 partidos que lleva disputados el elenco rojiblanco, apenas marcó 13 goles. Los que menos goles marcaron son Vélez y San Martín de San Juan con nueve goles, mientras que Godoy Cruz anotó 10 y Gimnasia 12.

Esa falta de contundencia, lo condenó en el Torneo Apertura a quedar último en la Zona A y si bien este inicio en el Torneo Clausura fue aceptable, en los últimos dos partidos no marcó y apenas sumó un punto encendiendo las alarmas.