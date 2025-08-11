Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: una recuperación y dos bajas confirmadas de cara al duelo con San Telmo

Martín Minella no podría contar con dos jugadores clave en Colón, por lesiones, pero recuperará a otro y evaluará la situación de Cristian García.

11 de agosto 2025 · 11:19hs
Colón: una recuperación y dos bajas confirmadas de cara al duelo con San Telmo

Colón ya prepara el partido del sábado a las 13.10 en la Isla Maciel, cuando visite a San Telmo por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional, con buenas y malas noticias en cuanto al plantel.

Un retorno clave y dos bajas seguras

La principal novedad positiva es el retorno de Lautaro Laborié, quien cumplió con la fecha de suspensión y estará a disposición del director técnico para reforzar el mediocampo rojinegro.

Sin embargo, las preocupaciones crecen por las lesiones de Nicolás Thaller y Lautaro Gaitán. Ambos jugadores serán sometidos a estudios médicos para determinar el grado exacto de sus dolencias, aunque las primeras señales apuntan a posibles desgarros.

De confirmarse esta lesión, los dos futbolistas estarían fuera de las canchas entre dos y tres semanas, perdiéndose varios compromisos importantes.

¿Se viene el debut de Cristian García?

En contrapartida, se evaluará la evolución de Cristian García, que viene recuperándose de una lesión muscular. El cuerpo técnico espera que el defensor pueda estar en condiciones para hacer su esperado debut con la camiseta rojinegra frente a San Telmo, lo que sería un refuerzo vital para la defensa del Sabalero.

El equipo deberá ajustarse a estas bajas y aprovechar las incorporaciones para intentar sumar puntos en un duelo clave en la lucha por la permanencia en la categoría.

Mientras tanto, Minella analizará modificaciones con el objetivo de cambiarle la cara a un Colón que cada vez se aleja más de los puestos de Reducido y se acerca a los de descenso, más allá de un amplio margen con el que todavía cuenta.

