Uno Santa Fe | Unión | Unión

Estigarribia, confiando en Unión: "Estamos por el buen camino"

Marcelo Estigarribia analizó la derrota de Unión ante Argentinos, donde ingresó en el segundo tiempo y se lo vio en una recuperada versión.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2025 · 12:35hs
Estigarribia, confiando en Unión: Estamos por el buen camino

Prensa Unión

Tras la derrota de Unión ante Argentinos Juniors en La Paternal, Marcelo Estigarribia, quien ingresó en el segundo tiempo y tuvo una actuación destacada. El delantero tatengue reconoció la necesidad de ajustar detalles para revertir el mal momento que atraviesa el equipo.

El positivismo de Estigarribia en Unión

“Hay que seguir trabajando e intentando, para no volver a equivocarnos en ciertas cosas y poder ajustar para lo que viene”, señaló. Estigarribia consideró que el empate hubiese sido lo más justo y destacó que, si bien Argentinos tuvo la pelota en gran parte del encuentro, no generó demasiado peligro: “En el segundo tiempo estuvimos mejor, nos paramos más arriba, presionamos alto y jugamos un fútbol más directo, que era lo que más nos convenía. Nos queda ese sabor amargo por no poder empatarlo”.

LEER MÁS: Unión y la dura realidad: la derrota ante Argentinos expone las limitaciones del plantel

Sobre la jugada polémica de la mano en el área rival, el atacante fue claro: “Para mí no fue penal. La pelota se desvía, viene rápido, y el defensor no ocupa un espacio antinatural. Nosotros intentamos sacar ventaja para que la revisaran, pero creo que estuvo bien no sancionarlo”.

La otra cara de Unión en el segundo tiempo

El delantero también valoró el cambio de actitud en el complemento: “Todos vimos a un Unión diferente en el segundo tiempo. Coincido en que ellos manejaron la pelota, pero no nos lastimaron. El equipo se plantó más arriba, dividió el juego y los ingresos le hicieron bien al grupo”.

LEER MÁS: Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

Pensando en lo que viene, Estigarribia pidió enfocarse en el próximo desafío: “Ahora tenemos un partido importante el viernes. Hay que descansar, recuperar a los muchachos y seguir sumando. Ojalá podamos cortar esta mala racha y volver a ganar”.

Unión volverá a presentarse como visitante, buscando dar el golpe y traer alivio a un plantel que necesita reencontrarse con la victoria para recuperar la confianza.

Unión Estigarribia Argentinos
Noticias relacionadas
union ya le apunta a la recuperacion inmediata con un regreso clave

Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

union y una sequia de visitante que ya es alarmante

Unión y una sequía de visitante que ya es alarmante

union, en zona de riesgo: como quedo la lucha por evitar el descenso

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

solari: union genero mucho mas y el empate hubiese sido lo justo

Solari: "Unión generó mucho más y el empate hubiese sido lo justo"

Lo último

¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Estigarribia, confiando en Unión: Estamos por el buen camino

Estigarribia, confiando en Unión: "Estamos por el buen camino"

Último Momento
¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

¡Lapidario! Colón es el segundo más goleado del grupo B y el cuarto de la general

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Estigarribia, confiando en Unión: Estamos por el buen camino

Estigarribia, confiando en Unión: "Estamos por el buen camino"

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Ovación
El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

El drama de Colón: matemáticas que dan vida, juego que decepciona

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Colón y el claro ejemplo de que cambiar de entrenadores no es la solución

Estigarribia, confiando en Unión: Estamos por el buen camino

Estigarribia, confiando en Unión: "Estamos por el buen camino"

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

La estadística que explica el delicado momento que Unión está viviendo

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"