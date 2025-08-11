Estigarribia, confiando en Unión: "Estamos por el buen camino"

Marcelo Estigarribia analizó la derrota de Unión ante Argentinos, donde ingresó en el segundo tiempo y se lo vio en una recuperada versión.

Tras la derrota de Unión ante Argentinos Juniors en La Paternal, Marcelo Estigarribia, quien ingresó en el segundo tiempo y tuvo una actuación destacada. El delantero tatengue reconoció la necesidad de ajustar detalles para revertir el mal momento que atraviesa el equipo.

“Hay que seguir trabajando e intentando, para no volver a equivocarnos en ciertas cosas y poder ajustar para lo que viene”, señaló. Estigarribia consideró que el empate hubiese sido lo más justo y destacó que, si bien Argentinos tuvo la pelota en gran parte del encuentro, no generó demasiado peligro: “En el segundo tiempo estuvimos mejor, nos paramos más arriba, presionamos alto y jugamos un fútbol más directo, que era lo que más nos convenía. Nos queda ese sabor amargo por no poder empatarlo”.

Sobre la jugada polémica de la mano en el área rival, el atacante fue claro: “Para mí no fue penal. La pelota se desvía, viene rápido, y el defensor no ocupa un espacio antinatural. Nosotros intentamos sacar ventaja para que la revisaran, pero creo que estuvo bien no sancionarlo”.

La otra cara de Unión en el segundo tiempo

El delantero también valoró el cambio de actitud en el complemento: “Todos vimos a un Unión diferente en el segundo tiempo. Coincido en que ellos manejaron la pelota, pero no nos lastimaron. El equipo se plantó más arriba, dividió el juego y los ingresos le hicieron bien al grupo”.

Pensando en lo que viene, Estigarribia pidió enfocarse en el próximo desafío: “Ahora tenemos un partido importante el viernes. Hay que descansar, recuperar a los muchachos y seguir sumando. Ojalá podamos cortar esta mala racha y volver a ganar”.

Unión volverá a presentarse como visitante, buscando dar el golpe y traer alivio a un plantel que necesita reencontrarse con la victoria para recuperar la confianza.