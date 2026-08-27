El Niño: despejan los cauces de los puentes aliviadores de la Ruta 168 entre Colastiné y el Túnel Subfluvial para prevenir anegamientos

El 7º Distrito Santa Fe intensificó esta semana las tareas preventivas para facilitar el escurrimiento del agua ante posibles lluvias intensas y crecidas. Los trabajos incluyen poda, remoción de vegetación y desobstrucción de desagües.

Recomendación: se solicita a los conductores circular con precaución debido a las obras y el movimiento de maquinaria en la zona.

Objetivo principal: facilitar el escurrimiento del agua para prevenir anegamientos e inundaciones en la conexión Santa Fe-Paraná.

Tareas preventivas: Vialidad Nacional despeja cauces y desagües en la Ruta 168 ante la posible influencia de El Niño.

Vialidad Nacional intensificó las tareas preventivas sobre la Ruta Nacional 168 ante las previsiones climáticas asociadas al fenómeno El Niño . Los trabajos se concentran esta semana en el corredor que conecta Santa Fe con Paraná , entre Colastiné y el Túnel Subfluvial.

A través del 7º Distrito Santa Fe , el organismo lleva adelante tareas de limpieza de los puentes aliviadores y despeje de cauces, canales y alcantarillas , con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua y reducir los riesgos frente a eventuales precipitaciones intensas y crecidas de los cursos de agua.

Las intervenciones son realizadas con personal y equipos propios y se desarrollan en distintos sectores de la autovía Santa Fe-Paraná.

Limpieza y remoción de vegetación

Los trabajos incluyen principalmente la poda y remoción de vegetación acumulada en los cauces y canales próximos a los puentes aliviadores.

La presencia de vegetación y otros elementos puede reducir la capacidad de conducción de los cursos de agua, por lo que el despeje busca recuperar las condiciones necesarias para que el agua circule con mayor fluidez durante episodios de lluvias abundantes.

Las tareas también comprenden la limpieza y desobstrucción de los sistemas de desagüe ubicados en los puentes de la Ruta Nacional 168.

De esta manera, Vialidad Nacional busca anticiparse a posibles escenarios de precipitaciones intensas y crecidas que puedan afectar la circulación en uno de los principales corredores viales entre Santa Fe y Entre Ríos.

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Trabajos sobre un corredor estratégico

El tramo intervenido se extiende entre Colastiné y el Túnel Subfluvial, un sector de alta circulación que además atraviesa una zona caracterizada por la presencia de numerosos cursos de agua y áreas bajas.

El correcto funcionamiento de los puentes aliviadores y de los sistemas de drenaje resulta fundamental para preservar la transitabilidad de la autovía durante condiciones meteorológicas adversas.

Las tareas forman parte de un operativo preventivo que el organismo desarrolla en distintos puntos del país a través de sus 24 distritos, con acciones orientadas a reducir el impacto de posibles eventos climáticos.

Piden circular con precaución

Mientras avanzan los trabajos, Vialidad Nacional solicitó a los conductores que circulen por la Ruta Nacional 168 reducir la velocidad y extremar las precauciones.

El pedido responde a la presencia de trabajadores y al movimiento de maquinaria y equipos próximos a la calzada.

La recomendación alcanza especialmente a los sectores donde se desarrollan las tareas de poda, limpieza y despeje de cauces.

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Un operativo de prevención ante posibles lluvias intensas

El despeje de los cauces se suma a otras acciones preventivas que se vienen desarrollando en la región frente al escenario climático previsto.

El objetivo es que los principales sistemas de drenaje del corredor se encuentren en condiciones adecuadas para afrontar lluvias intensas y eventuales crecidas de los cursos de agua, reduciendo las posibilidades de anegamientos que puedan comprometer la circulación.

En Santa Fe, el 7º Distrito de Vialidad Nacional continuará con las tareas de mantenimiento y limpieza en los sectores identificados como prioritarios.

Con estas intervenciones, el organismo busca fortalecer la capacidad de respuesta de la infraestructura vial y preservar la transitabilidad de la Ruta Nacional 168, uno de los principales enlaces terrestres entre Santa Fe y Paraná.