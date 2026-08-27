Juegos Suramericanos: San Jorge recibió la Antorcha y celebró el espíritu de Santa Fe 2026

El Fuego Suramericano pasó este jueves por la ciudad y fue acompañado por referentes del deporte local y vecinos que participaron de distintas propuestas recreativas. El recorrido continuará este viernes en Armstrong, tierra del campeón olímpico Delfo Cabrera.

La antorcha de los Juegos Suramericanos sigue su recorrido por el territorio provincial.

La Antorcha de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúa recorriendo la provincia y este jueves llegó a San Jorge, en el departamento San Martín, donde el Fuego Suramericano fue recibido durante la mañana en el Club Atlético San Jorge.

Vecinos y familias pudieron acercarse para conocer la Antorcha y participar de distintas propuestas vinculadas al deporte, la tecnología y la recreación, en una jornada que permitió compartir el espíritu de los Juegos antes de su inicio.

Referentes del deporte acompañaron el recorrido

El recorrido contó con la participación de Ignacio “Nacho” Zugasti, Lucas Chiarlo, Alicia María Boscatto y Diego Pastore, referentes de distintas generaciones y disciplinas que dejaron su huella en el deporte de San Jorge.

Entre ellos, Zugasti representa al Taekwondo ITF y continúa su carrera de alto rendimiento, mientras que Chiarlo se destacó como gimnasta de la Selección Nacional y luego se dedicó a la formación deportiva. Boscatto es una histórica referente de la natación argentina, con participación en dos Juegos Olímpicos, y Pastore representó al país en tres ediciones de los Juegos Paralímpicos.

Su presencia permitió poner en valor las historias y trayectorias de deportistas vinculados a la ciudad y acompañar el paso del Fuego Suramericano.

Una mañana para vivir los Juegos

Durante la jornada, el público pudo disfrutar de experiencias inmersivas, punto eGames, simuladores, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis y una estación de arte, entre otras propuestas.

Las actividades acercaron a grandes y chicos a la celebración de Santa Fe 2026 y permitieron vivir de manera anticipada el espíritu de una competencia que reunirá a deportistas de 15 países.

La Antorcha sigue hacia Armstrong

Tras su paso por San Jorge, el Fuego Suramericano continuará este viernes 28 de agosto hacia Armstrong, próxima parada de su recorrido por la provincia.

La ciudad tendrá además un significado especial dentro del itinerario, ya que es la tierra del campeón olímpico Delfo Cabrera, una de las grandes figuras de la historia del deporte argentino.

Así, la Antorcha continúa llevando los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 a distintos puntos de la provincia, preparando el camino hacia el inicio de la competencia, que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.