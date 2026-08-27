Una apuesta a futuro: Colón incorpora a un delantero categoría 2007

Colón incorpora a Tomás Parodi, un delantero categoría 2007 que comenzara en enero la pretemporada con la Reserva con el objetivo de proyectarse en Primera.

Colón continúa trabajando en la construcción de su futuro y tiene encaminada la incorporación de Tomás Parodi, delantero de la categoría 2007 que llega procedente de Rosario Central. La intención del club es que el atacante se incorpore en enero a los trabajos de Reserva y comience allí un proceso de adaptación y crecimiento.

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Una apuesta pensando en los próximos años

Parodi realizó gran parte de su formación en las divisiones inferiores de Rosario Central, donde completó distintas etapas de su desarrollo como futbolista. Su llegada al Sabalero representa una oportunidad para continuar su carrera en Santa Fe y comenzar a acercarse progresivamente al fútbol profesional.

La planificación contempla que el delantero participe de la pretemporada de Reserva a partir de enero. A partir de allí, buscará ganarse un lugar y comenzar a tener presencia en los partidos de la Liga Santafesina.

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El objetivo es llevarlo de a poco

Desde Colón pretenden que Parodi tenga un proceso gradual, sin apresurar los tiempos de su formación. La idea es que pueda sumar experiencia competitiva, adaptarse a la estructura del club y comenzar a acumular minutos durante la próxima temporada.

El atacante será una incorporación pensada a mediano y largo plazo. Con su llegada desde Rosario Central, Colón suma una nueva pieza para sus divisiones formativas y apunta a desarrollar al futbolista con la expectativa de que, con el tiempo, pueda convertirse en una alternativa para el plantel profesional.