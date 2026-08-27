Malas noticias para Unión: Julián Palacios recibió dos fechas de suspensión

El mediocampista fue expulsado ante Aldosivi y no podrá jugar contra Sarmiento ni Instituto. Leonardo Madelón ya piensa en Brahian Cuello para reemplazarlo.

Unión sufrió una baja importante para sus próximos compromisos. Julián Palacios fue sancionado con dos partidos de suspensión por la expulsión que recibió frente a Aldosivi y deberá cumplir la pena de manera inmediata. El volante no estará disponible para Leonardo Madelón en los encuentros ante Sarmiento e Instituto, ambos correspondientes al Torneo Clausura.

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Dos partidos afuera

La resolución obliga a Palacios a mirar desde afuera los próximos dos encuentros del Tatengue. Primero se perderá el choque frente a Sarmiento, que se disputará este viernes en el estadio 15 de Abril, y posteriormente tampoco podrá viajar para enfrentar a Instituto en Córdoba.

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La ausencia del mediocampista representa un inconveniente para Madelón, quien venía contando con Palacios dentro de su estructura. El entrenador deberá realizar un ajuste para cubrir su lugar y mantener el funcionamiento del equipo.

El jugador de Unión se perderá el partido contra Sarmiento e Instituto.

Cuello aparece como la principal alternativa

Ante la baja confirmada, Brahian Cuello se perfila como el futbolista elegido por el cuerpo técnico para ocupar el lugar que dejará Palacios. El mediocampista tendrá la oportunidad de sumar minutos y convertirse en una pieza importante durante estas dos jornadas.

Madelón apostará por Cuello para afrontar el compromiso ante Sarmiento y, en principio, también para el posterior viaje a Córdoba. Palacios recién estará habilitado para regresar una vez que Unión haya cumplido las dos fechas correspondientes a la sanción.