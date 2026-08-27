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Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: denuncian estafas bancarias, despojo de bienes y complicidad de asistentes sociales

El abogado de una de las víctimas reveló que la dueña del establecimiento, actualmente en prisión preventiva, cobraba subsidios municipales y retenía pensiones. Apuntan a presuntas trabajadoras sociales de la Municipalidad por derivar a adultos mayores vulnerables.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

27 de agosto 2026 · 19:59hs
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Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: denuncian estafas bancarias

Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: denuncian estafas bancarias, despojo de bienes y complicidad de asistentes sociales
Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: denuncian estafas bancarias

Geriátrico clandestino de Bº Nuevo Horizonte: denuncian estafas bancarias, despojo de bienes y complicidad de asistentes sociales

La investigación judicial por el funcionamiento del geriátrico clandestino ubicado en pleno corazón de barrio Nuevo Horizonte, sumó en las últimas horas revelaciones dramáticas sobre las condiciones de encierro y los delitos económicos cometidos contra los residentes de dicho hogar.

El abogado querellante Martín Risso Patrón, representante de Eduardo —un jubilado que logró ser rescatado del lugar por su hija—, brindó detalles sobre las maniobras patrimoniales que ejecutaba la principal responsable del lugar, quien se encuentra detenida en prisión preventiva junto a otro implicado.

Según la denuncia penal, la víctima no solo sufrió desnutrición y maltratos físicos, sino que fue despojada sistemáticamente de sus ingresos. A través de la gestión irregular de una tarjeta de débito a su nombre en el Banco Nación, la responsable del centro cobraba sus haberes sin entregarle el dinero. Además, el letrado advirtió que la acusada gestionó y cobró en su totalidad un subsidio otorgado por la Municipalidad de Santa Fe destinado al adulto mayor, apropiándose por completo de los fondos.

LEER MÁS: Geriátricos bajo la lupa: Poletti confirmó una investigación sumaria y anunció un nuevo esquema de control de residencias con Provincia

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Irregularidades

La trama de irregularidades se enmarca en un patrón sistemático de captación de personas en extrema vulnerabilidad social, muchas de las cuales carecían de red familiar directa o capacidad de defensa. El abogado interviniente remarcó que las maniobras fraudulentas no se limitaban a retenciones de haberes mensuales, sino que constituían un engranaje delictivo que podría abarcar un volumen significativamente mayor de personas perjudicadas en el fuero local.

Asimismo, enfatizó la urgencia de ampliar la investigación hacia las responsabilidades patrimoniales y dominiales, dado que existen sospechas de despojos inmobiliarios ilegales consumados bajo el mismo esquema de coerción. El seguimiento de la ruta del dinero bancario y los registros administrativos resulta ahora determinante para establecer si existieron maniobras de falsificación de firma o suplantación de identidad para acceder a los beneficios sociales de las víctimas.

"Cobraron su tarjeta por medio de una estafa y le sacaron un subsidio en la Municipalidad que lo cobró en su totalidad ella. Esta señora se ha quedado con casas de gente que es víctima y no la quieren reconocer como tal", manifestó Martín Risso Patrón, abogado querellante.

Red de captación y denuncia contra personal municipal

Uno de los puntos más graves expuestos por la querella apunta al mecanismo de ingreso de los ancianos al hogar ilegal. Risso Patrón señaló la presunta participación de asistentes sociales vinculadas a la Municipalidad de Santa Fe, quienes habrían actuado como nexo para captar a los adultos mayores:

Derivaciones desde centros de salud: según la denuncia, cuando personas de la tercera edad recibían el alta en hospitales públicos y no contaban con familiares que las retiraran, supuestas trabajadoras sociales les ofrecían el traslado al establecimiento de Nuevo Horizonte bajo la promesa de brindarles asistencia y contención.

Aislamiento y despojo de inmuebles: una vez alojados en la institución irregular, los residentes quedaban incomunicados. El letrado estimó que las víctimas podrían contarse por "cientos" a lo largo de los años y acusó a la administradora de haberse apropiado ilegítimamente de viviendas pertenecientes a los adultos mayores internados.

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