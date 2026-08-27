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Enzo Fernández deja Chelsea y será nuevo jugador del Manchester City

Enzo Fernández acordó su llegada al conjunto de Manchester en una operación cercana a los 140 millones de euros y firmará hasta 2032.

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2026 · 19:44hs
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Enzo Fernández deja Chelsea y será nuevo jugador del Manchester City

Enzo Fernández cambiará de club en Inglaterra. El mediocampista de la Selección Argentina alcanzó un acuerdo para convertirse en nuevo futbolista del Manchester City, que desembolsará una cifra cercana a los 140 millones de euros por su pase. El argentino firmará un vínculo hasta 2032, con la posibilidad de extenderlo por una temporada más.

LEER MAS: Manchester City prepara una oferta millonaria para comprar a Enzo Fernández

Una salida marcada por la tensión

La transferencia se produce después de una etapa de tres años y medio en Chelsea, donde Fernández llegó a convertirse en capitán y consiguió dos títulos: la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes del mismo año.

Durante 2026, el volante había tenido algunos cruces con los aficionados del conjunto londinense. Sus declaraciones sobre su gusto por Madrid fueron interpretadas como un posible guiño al Real Madrid, mientras que también recibió cuestionamientos por su festejo durante el Mundial.

En las últimas semanas, la relación con los hinchas se volvió todavía más complicada. Fernández fue silbado durante un amistoso frente a Real Sociedad y también recibió provocaciones vinculadas a la disputa por las Islas Malvinas.

El City apuesta fuerte por el argentino

Manchester City se quedó con uno de los movimientos más importantes del mercado y apunta a Fernández como una pieza fundamental para reforzar su mediocampo. El argentino tendrá la misión de aportar su dinámica, capacidad de llegada y calidad en una estructura que busca mantener su protagonismo en Inglaterra y Europa.

La operación también significará el reencuentro de Fernández con Enzo Maresca, quien será parte de esta nueva etapa para el mediocampista argentino. Además, el City continúa reforzando su plantel con nombres jóvenes y de jerarquía.

Una carrera que ya movió una fortuna

Con apenas 25 años, Fernández volvió a protagonizar una transferencia de cifras extraordinarias. Sus tres ventas profesionales, desde River hasta el Manchester City, acumulan aproximadamente 279 millones de euros.

River a Benfica, en 2022: 18 millones de euros.

Benfica a Chelsea, en 2023: 121 millones de euros.

Chelsea a Manchester City, en 2026: 140 millones de euros.

De esta manera, Enzo Fernández deja Chelsea y comienza una nueva aventura en la Premier League. El mediocampista argentino se suma al Manchester City con un contrato de largo plazo y como una de las grandes apuestas del conjunto inglés para su futuro.

Enzo Fern&aacute;ndez, autor de un golazo clave para la Selecci&oacute;n Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, ser&aacute; jugador del Manchester City.&nbsp;

Enzo Fernández, autor de un golazo clave para la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, será jugador del Manchester City.

Enzo Fernández Chelsea Manchester City jugador
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