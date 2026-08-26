La Línea 8, bajo la mira de los delincuentes: en una semana sufrió un asalto a mano armada y un ataque a tiros

El gobernador santafesino mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo con la ministra de Seguridad de la Nación y Pablo Cococcioni. Evaluaron los resultados del trabajo conjunto y comenzaron a definir el operativo para los Juegos Suramericanos y la planificación de seguridad para el período diciembre-marzo de 2027.

La Línea 8 sufrió un asalto a mano armada y un ataque a tiros en una semana, generando alarma.

La Línea 8 del transporte urbano de pasajeros de Santa Fe quedó nuevamente en el centro de la escena por dos hechos de extrema gravedad registrados en apenas una semana: un asalto a mano armada contra un chofer en barrio Nueva Esperanza y, pocos días después, un disparo contra una de las unidades mientras circulaba por barrio Guadalupe .

La sucesión de episodios encendió nuevamente la alarma entre trabajadores y usuarios del transporte público y puso bajo la lupa las condiciones de seguridad en distintos puntos del recorrido.

El primero de los hechos ocurrió el martes 18 de agosto, cuando un chofer de la Línea 8 fue abordado por un delincuente que lo amenazó con un arma de fuego mientras se preparaba para comenzar el servicio.

El segundo episodio se produjo este miércoles 26 de agosto, alrededor de las 15.25, cuando otro conductor denunció que su colectivo había sido alcanzado por un disparo en la zona de avenida General Paz y Matheu.

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Un chofer fue asaltado a punta de pistola

El primer episodio tuvo como víctima a un trabajador de la Línea 8 que fue sorprendido mientras se preparaba para iniciar el recorrido desde calle Sarmiento al 8.800, jurisdicción de barrio Nueva Esperanza.

Una cámara de videovigilancia registró el momento en que el delincuente se acercó al chofer, lo apuntó con un revólver y le exigió sus pertenencias.

El asaltante logró apoderarse del bolso del trabajador y escapó caminando, con el rostro descubierto.

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El chofer no sufrió heridas, aunque el episodio provocó una importante conmoción y generó una restricción del servicio de la Línea 8 durante buena parte de aquella mañana.

La causa fue inicialmente calificada como robo calificado y quedó bajo investigación de la Fiscalía de Flagrancia.

Detuvieron a un sospechoso buscado por varios delitos

La investigación por ese asalto tuvo un avance días después, cuando la Policía de Santa Fe detuvo a un hombre de 34 años, identificado por sus iniciales A. A. E., en inmediaciones de Riobamba al 8600 y Terraplén, en barrio Guadalupe.

Al identificarlo, los investigadores establecieron que el hombre era señalado como presunto autor de distintos hechos delictivos registrados durante las semanas anteriores, entre ellos el robo a mano armada contra el chofer de la Línea 8.

También estaba vinculado, según la investigación policial, con un hurto calificado ocurrido el 13 de agosto en la zona de Estación Norte y con otro robo de automóvil registrado ese mismo sábado por la mañana.

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Por disposición de la Fiscalía se realizó una requisa en el domicilio del sospechoso para intentar secuestrar prendas de vestir que pudieran vincularlo con uno de los hechos y un arma de fuego. El procedimiento arrojó resultado negativo respecto de esos elementos.

El hombre quedó privado de su libertad y la atribución delictiva fue provisoriamente calificada como robo calificado.

Ahora atacaron a tiros a otro colectivo

Cuando todavía estaba fresca la investigación por el robo al chofer, la Línea 8 volvió a quedar involucrada en un hecho violento.

Este miércoles, alrededor de las 15.25, un chofer se presentó en la Comisaría 8ª de barrio Guadalupe y denunció que, mientras circulaba por avenida General Paz y Matheu, escuchó un fuerte impacto contra uno de los vidrios laterales del colectivo.

El trabajador detuvo la marcha y observó un orificio compatible con un impacto de bala. Ante la sospecha de que se trataba de un disparo, decidió continuar hasta la dependencia policial para realizar la denuncia.

La Policía verificó visualmente el daño y comunicó de inmediato la situación a sus superiores y al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Peritajes, testigos y cámaras

A partir de la denuncia, la Fiscalía ordenó que especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaran los peritajes criminalísticos sobre la unidad.

Además, efectivos de la Comisaría 8ª se trasladaron hasta la esquina de General Paz y Matheu para buscar testigos que pudieran haber observado el momento del ataque.

También relevaron la presencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado al colectivo, el momento del disparo o los movimientos de los posibles responsables.

Las imágenes serán analizadas como parte de la investigación para intentar reconstruir la secuencia y establecer desde dónde fue realizado el disparo.

Dos ataques armados en apenas una semana

La gravedad del escenario quedó marcada por la cercanía temporal entre ambos episodios.

En cuestión de siete días, un trabajador de la Línea 8 fue amenazado con un arma y despojado de sus pertenencias, mientras que otra unidad fue atacada a tiros mientras circulaba por una zona urbana.

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Aunque ambos hechos son investigados por separado y no existe por el momento una vinculación oficial entre ellos, la reiteración de episodios violentos contra la misma línea vuelve a instalar el debate sobre la seguridad de los choferes y pasajeros del transporte público santafesino.

En el primer caso, la investigación avanzó con la detención de un sospechoso. En el segundo, por ahora no se informó sobre personas detenidas.

La investigación continúa

La Fiscalía deberá determinar si el disparo contra el colectivo fue intencional, si estuvo dirigido contra el vehículo o contra alguna persona y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el ataque.

Para ello, se realizarán los análisis sobre el vidrio dañado, se recopilarán testimonios y se examinarán las imágenes de las cámaras disponibles en el sector.

Mientras tanto, la Línea 8 vuelve a quedar bajo la lupa por una seguidilla de hechos violentos que afectaron directamente a uno de sus trabajadores y a una de sus unidades.

En apenas una semana, la línea sufrió un robo a mano armada y un ataque a tiros, dos episodios que vuelven a exponer la vulnerabilidad de quienes trabajan y se trasladan diariamente en el transporte urbano de Santa Fe.