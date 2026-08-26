Intentaron robar una vaca de 400 kilos en Los Zapallos: mataron al animal y uno de los acusados quedó en prisión preventiva

El hecho ocurrió el jueves 13 de agosto en una estancia de la zona rural de Los Zapallos, departamento Garay. Dos hombres fueron imputados como coautores de una tentativa de abigeato. Según la Fiscalía, mataron de un disparo al animal pero no lograron llevárselo.

Intento de abigeato: dos hombres mataron una vaca de 400 kilos en Los Zapallos pero no lograron robarla.

Un hombre identificado por sus iniciales I.S. quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por una tentativa de abigeato cometida en una estancia de la zona rural de Los Zapallos , en el departamento Garay.

La medida fue dispuesta por el juez José Luis García Troiano durante una audiencia realizada en los Tribunales de Santa Fe, a pedido de la fiscal María Rosario Haeffeli , quien lleva adelante la investigación.

En el mismo legajo penal también está imputado un segundo hombre, identificado por sus iniciales ME, quien continuará el proceso judicial en libertad bajo medidas alternativas.

A ambos se les atribuyó la coautoría de una tentativa de abigeato, luego de que presuntamente intentaran sustraer un animal vacuno de raza Brangus de aproximadamente 400 kilos.

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Mataron al animal pero no pudieron llevárselo

Según la acusación fiscal, el episodio ocurrió el jueves 13 de agosto, minutos antes de las 18, cuando los dos imputados ingresaron a una estancia ubicada en la zona rural de Los Zapallos.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el objetivo era apoderarse ilegítimamente de un animal vacuno de raza Brangus, de unos 400 kilos.

Sin embargo, los acusados no lograron concretar el robo.

“Los imputados mataron al animal con un arma de fuego, pero no pudieron apoderarse ilegítimamente de él por razones ajenas a su voluntad”, explicó la fiscal Haeffeli.

El hecho fue advertido por dos personas que se encontraban en las inmediaciones del predio, quienes alertaron a la Policía sobre lo ocurrido.

El aviso permitió desplegar un operativo para localizar a los sospechosos.

Uno escapó en una embarcación

Tras la denuncia, efectivos policiales lograron aprehender a ME en las inmediaciones del lugar.

En cambio, IS consiguió escapar inicialmente de la zona utilizando una embarcación.

La fuga activó un operativo de búsqueda que se extendió durante las horas siguientes. Finalmente, el hombre fue localizado y detenido en las inmediaciones de la estancia donde, según la acusación, se había producido el intento de robo.

La fiscalía consideró que esta circunstancia, sumada a otros elementos del caso, justificaba la necesidad de mantenerlo privado de la libertad durante el proceso.

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Por qué uno quedó preso y el otro seguirá libre

La fiscal Haeffeli explicó que el juez hizo lugar al pedido de prisión preventiva porque, a criterio de la Fiscalía, existían riesgos concretos que debían ser neutralizados.

“El magistrado hizo lugar a nuestro requerimiento porque era la única forma de mitigar los peligros de fuga y de entorpecimiento probatorio, que estaban latentes”, sostuvo.

En el caso de ME, en cambio, el juez dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva.

La fiscal explicó que la diferencia entre las situaciones procesales está vinculada, entre otros aspectos, con los antecedentes de cada imputado.

“A diferencia del otro imputado, quien transitará el proceso judicial en libertad no tenía antecedentes condenatorios ni otras investigaciones penales en trámite”, precisó Haeffeli.

De esta manera, ambos permanecerán vinculados al proceso por el mismo hecho, aunque bajo diferentes condiciones cautelares.

Una tentativa de abigeato

La Fiscalía atribuyó a ambos hombres la coautoría de una tentativa de abigeato, al considerar que existió una intención concreta de sustraer el animal, pero que el objetivo no pudo completarse por circunstancias ajenas a su voluntad.

La investigación deberá avanzar ahora con el análisis de las pruebas reunidas, entre ellas los testimonios de las personas que advirtieron el episodio y las actuaciones realizadas por los efectivos que participaron de la detención.

El caso quedó así formalmente incorporado a la Justicia penal, mientras IS permanece en prisión preventiva y ME continúa el proceso bajo medidas alternativas.

La Fiscalía deberá determinar en las próximas etapas el alcance de la participación de cada uno y reunir los elementos necesarios para avanzar con la investigación del intento de robo del animal ocurrido en la estancia de Los Zapallos.