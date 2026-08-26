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Patronato volvió al triunfo ante Atlanta en el debut de Fuentes como DT

Con la victoria por 2 a 0 sobre Atlanta, Patronato llegó a los 28 puntos, uno más que Chacarita que hoy estaría perdiendo la categoría.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 18:54hs
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Patronato volvió al triunfo ante Atlanta en el debut de Fuentes como DT

UNO Entre Ríos

Técnico que debuta gana. Patronato hizo valer ese viejo axioma futbolero y pudo cortar la racha de 12 partidos sin triunfos. En el inicio del ciclo de Marcelo Fuentes como entrenador, el Negro derrotó 2 a 0 a Atlanta, en el duelo que estaba pendiente de la fecha 21 de la Zona B de la Primera Nacional.

Tras un par de aproximaciones de peligro, Gabriel Díaz abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo con un certero cabezazo tras un tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Alejo Miró.

En el segundo tiempo el Negro aprovechó que su rival quedó con un jugador menos por la expulsión de Ignacio Rodríguez y amplió la diferencia a los 36 minutos, gracias a un derechazo desde el punto penal de Brandon Cortés, tras un pase atrás de Valentín Pereyra.

Con este triunfo el Negro pudo salir de la zona de descenso, dejando a Chacarita en la zona roja.

Síntesis Patronato y Atlanta

Patronato 2: Alan Sosa; Maximiliano Rueda (86' Facundo Díaz), Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Nahuel Genez (46' Facundo Heredia); Juan Salas (73' Benjamín Bravo), Augusto Picco, Alejo Miró (46' Brandon Cortés), Valentín Pereyra; Franco Soldano, Diego Díaz (70' Tomás Attis). DT: Marcelo Fuentes.

Atlanta 0: Francisco Rago; Martín García, Patricio Ostachuk, Leonel Galeano y Rodrigo Sosa (78' Christian Bernardi); Braian Rivero y Tomás Castro Ponce; Jeremías Rodríguez Puch (52' Agustín Morales), Alejo Dramisino (65' Gonzalo Miranda) e Ignacio Rodríguez; Federico Castro. DT: Cristian Pellerano.

Goles: 9' G. Díaz (P); 81' Cortés (P)

Expulsado: 59' Rodríguez (A).

Árbitro: Brian Ferreyra.

Estadio: Prebítero Bartolomé Grella.

Patronato Atlanta fuentes
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