En el Monumento a la Bandera los trabajadores de la salud presionan por "cuarentenas intermitentes"

“Esto a nosotros nos pone muy mal porque trabajamos por el derecho a la vida y a la salud. Por eso solicitamos que haya un acuerdo de todos los sectores políticos para pensar otra estrategia para afrontar la pandemia”, señaló y aaseguró que "con la estrategia que se ha utilizado hasta ahora vamos a terminar con una cantidad de ochocientos a mil muertos en 15 o 20 días”.

En ese sentido, la médica propuso "un aislamiento planificado, intermitente y selectivo en un periodo no muy largo de unos 10 días, en donde todos podamos hacer un aislamiento dentro de nuestras casas y un periodo de apertura controlada y con reducción del riesgo”.

“Esto ya se hizo en Rosario en junio cuando hubo una buena estrategia de aislamiento que permitió al sistema de salud cuidar a los más vulnerables, hacer rastreo de casos y aislamientos, por eso creemos que eso puede ser posible nuevamente”, destacó.

También consideró que “para realizarlo tiene que haber un acuerdo de todas las fuerzas políticas, un mensaje claro y contarle a la población y convocarla a que todos nos cuidemos entre todos y que sepan que el Estado nos cuida”.

La representante de la Asamblea, que congrega a trabajadores de salud del ámbito público y privado, hizo esas declaraciones este mediodía durante una “intervención pública de alto impacto” en la que se colocaron múltiples cruces negras frente al Monumento Nacional a la Bandera para simbolizar que “si seguimos con esta forma de afrontar la pandemia vamos a tener que lamentar un montón de muertes evitables”, señalaron.

“Entendemos que la economía y la salud no son parte de una contradicción, que nadie puede trabajar si está enfermo y mucho menos muerto. Por eso creemos que el eje en donde tiene que actuar la política es entre la vida y la muerte”, sostuvo Bulla.

En ese sentido, contó que representantes de la Asamblea se reunieron con concejales, diputados y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y acordaron que “esta estrategia debe cambiar”, por eso consideró que “hay acuerdo de las fuerzas políticas, que la sociedad va a ser convocada y que se va plasmar en un cuidado colectivo”.

“Seguir con este nivel de aperturas que no son muy claras y que son para algunos sectores y para otros no, no nos cuida y el saldo van a ser más muertes”, concluyó.