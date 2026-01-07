"En Fanfarria" inaugura el regreso del ciclo Cine Bajo las Estrellas en el Mercado Progreso

La Municipalidad de Santa Fe y el Cine Club Santa Fe invitan a disfrutar de las noches de miércoles de enero con una programación de cine al aire libre

Desde hoy, el Mercado Progreso (Balcarce 1635) vuelve a encender su pantalla para una nueva temporada de “Cine bajo las estrellas” . El ciclo, que ya es un clásico de la agenda cultural, propone un punto de encuentro los miércoles de enero a las 20.30, combinando títulos del séptimo arte con el encanto de las noches de verano de Santa Fe .

La iniciativa con entrada libre y gratuita, producto del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Santa Fe y el Cine Club Santa Fe, busca acercar producciones familiares y de autor a la comunidad. El espacio contará con servicio de bufé, y se invita a los interesados a llevar su propio sillón o manta para mayor comodidad durante la proyección.

cine bajo las estrellas Municipalidad Santa Fe Mercado Progreso2

Programación completa del Cine Bajo las Estrellas

7 de enero | En Fanfarria, de Emmanuel Courcoul, Francia, 2024, duración 103m.

Thibaut Desormeaux es un reconocido director de orquesta que, tras surgirle una grave enfermedad y necesitado de un trasplante de médula ósea, se entera de que fue adoptado. Entonces comienza una búsqueda que le llevará a descubrir a Jimmy Lecocq, su hermano pequeño biológico y su gran esperanza para el trasplante. Jimmy vive modestamente en el norte de Francia: es empleado de una cafetería escolar y toca el trombón en la banda municipal de su pequeño pueblo. Ese amor y habilidad para la música es lo único que parece unir a los dos hermanos.

cine bajo las estrellas Municipalidad Santa Fe Mercado Progreso En fanfarria

14 de enero | Días Perfectos, de Win Wenders, Japón, Alemania, 2023, duración 124 m.

Cuenta la historia de Hirayama, un hombre de mediana edad que vive una vida serena y modesta en Tokio, trabajando con devoción como limpiador de baños públicos y encontrando alegría en la música (Lou Reed), la literatura y la fotografía de árboles, aunque una serie de encuentros inesperados comienza a revelar un pasado más complejo que se esconde tras su aparente paz, celebrando la felicidad en lo simple y analógico frente a la era digital.

21 de enero | El Joven Frankenstein, de Mel Brooks, EE. UU., 1974, duración 106 m.

Comedia paródica de Mel Brooks sobre el Dr. Frederick Frankenstein, un neurocirujano que intenta distanciarse de su infame abuelo, Victor Frankenstein, pero termina heredando su castillo y descubriendo el secreto para revivir muertos, creando su propio monstruo con la ayuda de Igor e Inga, parodiando los clásicos de terror de forma hilarante y llena de homenajes.

28 de enero | El mensaje, de Iván Fund, Argentina, 2025, duración 91m.

Película dramática de carretera sobre una niña de nueve años con el don de comunicarse con animales. Sus tutores oportunistas la explotan ofreciendo servicios de médium para mascotas en plena crisis económica argentina, mientras viajan en una autocaravana para visitar a la madre de la niña en una institución psiquiátrica, explorando la delgada línea entre el fraude, la magia y la inocencia infantil.