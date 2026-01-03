Festivales, carnavales, propuestas gastronómicas, encuentros deportivos y celebraciones tradicionales forman parte de la agenda provincial durante enero para promover el turismo de cercanía y poner en valor la identidad cultural de cada rincón santafesino.

Operativo Verano en Santa Fe: la agenda completa con todas las fiestas populares y eventos culturales de enero

El verano 2026 arranca con una agenda cargada en Santa Fe. En el marco del Operativo Verano , el Gobierno provincial promociona más de 30 fiestas populares y eventos culturales que se desarrollarán durante enero en pueblos y ciudades de todo el territorio , con el objetivo de fomentar el turismo de cercanía y dar a conocer los atractivos locales.

La propuesta comienza este mismo fin de semana con el Festival del Jaaukanigás , en Reconquista, y se extenderá a lo largo del mes con actividades que combinan cultura, música, gastronomía, deporte y tradiciones , pensadas para disfrutar en familia, con amigos o en escapadas de fin de semana.

Al presentar la agenda, la secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, destacó que la provincia llega al verano con una propuesta sólida y federal. “Arrancamos el verano con una Santa Fe activa, con ríos, playas, lagunas, espacios naturales, ciudades vibrantes y una agenda cargada de actividades para disfrutar en familia, con amigos y en turismo de cercanía”, señaló.

En ese sentido, subrayó que cada evento es mucho más que un espectáculo: “Recorrer Santa Fe es hacerlo a través de su gente, de sus fiestas y de su identidad. Cada evento es una invitación a descubrir una localidad, a conocer su historia, su gastronomía, su música y su cultura. Esa es la gran fortaleza que tenemos como provincia”, afirmó.

Para agendar: el listado completo de fiestas y eventos

Del 2 al 4 de enero

3° Festival del Jaaukanigás: del 2 al 4 de enero, en el Anfiteatro Municipal de Reconquista.

3 de enero

XVIII Fiesta provincial de la Carne en Nelson. Se realizará el sábado 3de enero en la plaza San Martín de esa ciudad.

130° Aniversario Fundacional: el 3 de enero, Polideportivo Municipal de Pueblo Esther.

Fiesta Regional de la Arena Blanca: 3 y 4 de enero, Camping Municipal “Arenas Blancas”, Malabrigo.

Del 8 al 11 de enero

21ª Fiesta Nacional y 32ª Fiesta Provincial del Camping: del 8 al 11 de enero, Parque Municipal Alfonsina Storni, San Guillermo.

Del 8 al 25 de enero

Fiesta Nacional de las Culturas: del 8 al 25 de enero, Club San Martín, Carlos Pellegrini.

9 y 10 de enero

40° Festival Provincial del Pescador: 9 y 10 de enero, Espacio Recreativo Don Roque, Sauce Viejo, con artistas como Mario Pereyra, Orlando Veracruz, Claudio Toro, Diableros de Sauce Viejo, Carlos Malo (desde Uruguay), Sergio Galleguillo y Sergio Torres, entre otros.

Festival Provincial Nuestro Canto: 9 y 10 de enero, Club Cañeros Moussy, Avellaneda

Del 9 al 11 de enero

34ª Fiesta Provincial del Río 2026: del 9 al 11 de enero, camping comunal de Alejandra, con shows de Coty Hernández, Mario Pereyra, Los del Bohío.

9° Festival Barrancas Bajo Las Estrellas: del 9 al 11 de enero, en Barrancas.

Del 10 al 19 de enero

39° Torneo Nacional de Fútbol Infantil “Mundialito Alianza”: del 10 al 19 de enero en el Club Atlético Alianza de Arteaga

10 de enero

16° Gran Noche de Reyes: el 10 de enero en el Club Atlético Totoras Junior, de Totoras. El show central estará a cargo de Luciano Pereyra.

13° Festival de las Noches Verdes: el 10 de enero en Theobald.

53º Edición Finalísima del Chamamé: el 10 de enero en el Club Deportivo Unión de Gobernador Crespo.

Verano en la Costa: el 10 de enero en la Costanera de Cayastá.

10 y 11 de enero

14° Torneo de Vóley Playero: 10 y 11 de enero en San Jerónimo Del Sauce.

Del 16 al 18 de enero

Fiesta Provincial del Sol: del 16 al 18 de enero en Romang.

38° Festival Folclórico y Solidario de Guadalupe: del 16 al 18 de enero, Plaza de folclore “Padre Trucco”, Santa Fe.

17 de enero

34° Fiesta Provincial del Queso: el 17 de enero en Progreso, con shows de Los Palmae, grupo La Contra.

Carnaval Sancarlino: el 17 de enero, a las 21.30, en calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón, San Carlos Centro. Desfile de comparsas y baile popular.

16° Fiesta Provincial de la Pizza Artesanal Aureliense: el 17 de enero, a las 21, en Club Sportivo Aureliense, de Aurelia.

Fiesta Provincial del Sol: el 17 de enero en el Camping Municipal Brisol de San Javier. Show en vivo de La Konga.

17 y 18 de enero

13° Fiesta Provincial de la Chopera: 17 y 18 de enero, Estación Belgrano de Santa Fe.

Fiesta del Islero: 17 y 18 de enero, Camping comunal “San Antonio” de Santa Rosa de Calchines.

24 y 31 de enero

Carnavalerías: 24 y 31 de enero en San Guillermo.

24 de enero

39° Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal: el 24 de enero en Ataliva.

Del 29 al 31 de enero

66ª Fiesta Provincial del Trigo: del 29 al 31 de enero en San Genaro.

30 y 31 de enero

Carnavales 2026: 30 y 31 de enero en Suardi.

Carnavales al Rojo Vivo: 30 y 31 de enero en el Club Atlético Juventud Unida de Cafferata.

4° Festival Faro: 30 y 31 de enero, Parque Urquiza de Rosario

31 de enero

Fiesta Provincial del Asador: el 31 de enero, a las 20, en el Club Atlético y Centro Recreativo Colón de Emilia.

Todos los miércoles de enero

Cine Bajo Las Estrellas: miércoles de enero en el Mercado Progreso, Balcarce 1635, de la ciudad de Santa Fe.

Turismo de cercanía, la clave del verano

Desde el área de Turismo remarcaron que el turismo de cercanía será uno de los grandes protagonistas de la temporada. “Santa Fe ofrece experiencias accesibles, a pocas horas de distancia, que permiten escapadas de fin de semana o recorridos más largos, integrando grandes ciudades como Rosario y Santa Fe con pueblos únicos que tienen muchísimo para mostrar”, explicó Aeberhard.

La funcionaria también puso el foco en el calendario de fiestas populares, al que definió como “robusto, diverso y distribuido en todo el territorio”. Festivales culturales, celebraciones tradicionales, eventos deportivos y propuestas gastronómicas hacen que, durante todo enero, siempre haya una excusa para viajar dentro de la provincia.

“Invitamos a santafesinos y visitantes a mirar el calendario, elegir un destino y salir a recorrer la provincia. Este verano, Santa Fe vuelve a demostrar que el turismo es identidad, desarrollo y una verdadera industria que genera oportunidades en cada rincón del territorio”, concluyó.

Más presencia en la costa y los ríos

Una de las novedades del Operativo Verano 2026 es la incorporación de actividades y presencia institucional en clubes náuticos de distintas ciudades durante enero y febrero. La iniciativa reconoce el rol estratégico de estas instituciones en la vida social, deportiva y turística de la provincia, y busca fortalecer el vínculo con la identidad ribereña santafesina.