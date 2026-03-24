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"En Santa Fe, el ejercicio de la Memoria es una política de Estado"

Lo aseguró el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Emilio Jatón, al encabezar el acto central por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia desarrollado en el Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta de la ciudad de Santa Fe.

24 de marzo 2026 · 14:17hs
En Santa Fe, el ejercicio de la Memoria es una política de Estado

El Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta de la ciudad de Santa Fe fue escenario este martes 24 para que el Gobierno de la Provincia lleve adelante el acto central por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, al conmemorarse el 50° aniversario del último Golpe de Estado.

“Cada 24 de Marzo nos increpa, nos reclama, nos moviliza para que la historia no se repita, para que la Memoria, la Verdad y la Justicia no sean palabras vacías sino el fundamento ético de nuestras instituciones y el compromiso irrenunciable con la identidad de nuestra sociedad”, subrayó el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Emilio Jatón, al encabezar la actividad desarrollada en la explanada del emblemático espacio que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y muerte durante la última dictadura cívico-militar. En este sentido, el funcionario remarcó que “debemos propiciar la defensa permanente del Estado de derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos. En nuestra provincia, el ejercicio de la Memoria es una política de Estado”.

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Además, puso en valor “el espacio de la Memoria que da marco a este acto donde, además, está alojado el Archivo Provincial de la Memoria. Desde este lugar, desde el Gobierno de Santa Fe ejercitamos la memoria y de manera permanente lo abrimos para que santafesinos de todas las edades conozcan la historia para defender los Derechos Humanos y la Democracia en base a la documentación y los datos. Es nuestra responsabilidad trabajar diariamente por la Memoria, Verdad y Justicia como un deber ético y moral indelegable del Estado”.

Finalmente, puntualizó que “en este Espacio de Memoria durante 2025 hubo 133 recorridos educativos de los que participaron 3500 estudiantes y docentes, y los turnos de los próximos 3 meses ya están agotados. Estos ámbitos son instrumentos concretos para fortalecer la Democracia e impedir el regreso del horror. Son nuestra herramienta para educar en la Memoria y construir el futuro.

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Presencias

El acto contó también con la presencia de los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabian Bastia; y de Economía, Pablo Olivares; del intendente Juan Pablo Poletti; de la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, Clara García; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; el ministro la defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Estrella Morena Robinson; el secretario General de la Gobernación de Santa Fe, Juan Cruz Cándido; la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella; el decano de la UTN Regional Santa Fe, Alejandro Toffolo; en representación de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Santa Fe e integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, Hugo Kofman; referentes de organismos de Derechos Humanos; además de otras autoridades nacionales, provinciales y locales; y representantes de instituciones públicas santafesinas.

Cabe señalar que tras el acto central, la atención se concentró en el interior del Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta para la inauguración de “50 años-Nunca Más”, muestra fotográfica de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

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