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Conflicto en Sauce Viejo: Asoem lanza un paro de 96 horas y el intendente denuncia "delitos"

El gremio profundiza las medidas de fuerza tras una asamblea este viernes. Mientras los trabajadores denuncian persecución y aprietes, el Ejecutivo municipal sostiene que las protestas incluyen bloqueos ilegales y violencia.

8 de mayo 2026 · 20:19hs
Conflicto en Sauce Viejo: Asoem lanza un paro de 96 horas y el intendente denuncia delitos

Conflicto en Sauce Viejo: Asoem lanza un paro de 96 horas y el intendente denuncia "delitos"

La tensión entre el Sindicato de Trabajadores Municipales (Asoem) y la gestión del intendente Mario Papaleo en Sauce Viejo alcanzó un nuevo punto crítico. Tras una asamblea realizada este viernes por la mañana, el gremio resolvió escalar el plan de lucha ante lo que consideran una "falta total de diálogo" y actitudes "autoritarias" por parte de la Municipalidad.

A partir de la próxima semana, la localidad se verá afectada por un paro de 96 horas (con concurrencia a los lugares de trabajo) que comenzará el martes 12 de mayo a las 00 horas. La medida no será estática: incluirá asambleas sectoriales y acciones gremiales sorpresa que se decidirán en el momento, lo que garantiza una semana de alta conflictividad en la prestación de servicios.

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LEER MÁS: Mario Papaleo denunció bloqueos y amenazas durante el conflicto con Asoem: "La mayoría de los trabajadores quiere trabajar"

La Justicia, en el centro de la escena

El conflicto ya no se dirime únicamente en la calle o en el Ministerio de Trabajo, sino en los tribunales penales. Este viernes, Asoem confirmó su presentación como parte querellante en una causa que investiga lo ocurrido el pasado 30 de abril.

Según el sindicato, ese día se produjo un hecho gravísimo: trabajadores municipales habrían sido privados de su libertad durante más de tres horas dentro del edificio municipal mientras realizaban una medida de fuerza. El gremio busca que la investigación judicial determine quiénes fueron los responsables de impedir la salida del personal.

Por su parte, el intendente Papaleo mantiene su postura de que lo que el gremio llama "medida legítima", el municipio lo interpreta como acciones violentas y bloqueos que afectan servicios esenciales para los vecinos sauceños. Con el paro de cuatro días ya ratificado, se espera una semana de fuerte parálisis administrativa y operativa en la ciudad vecina a la capital provincial.

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Sauce Viejo Asoem paro conflicto justicia
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