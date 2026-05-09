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Griselda Tessio: "Santa Fe tiene autonomía para mantener el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias"

La abogada y exvicegobernadora de Santa Fe rechazó la intención del Gobierno Nacional de eliminar las PASO y recordó que la provincia tiene autonomía para mantener su propio sistema de selección de candidatos

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de mayo 2026 · 09:47hs
Griselda Tessio: Santa Fe tiene autonomía para mantener el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias

Griselda Tessio: Santa Fe tiene autonomía para mantener el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias

La abogada y ex vicegobernadora de Santa Fe Griselda Tessio encendió el debate político al pronunciarse con firmeza sobre el futuro del sistema de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia. En el marco de las adecuaciones que la Legislatura deberá realizar al Código Electoral a partir de la nueva Constitución sancionada en 2025, Tessio fue contundente: Santa Fe tiene la autonomía suficiente para mantener un sistema democrático de selección de candidatos, y descartó de plano cualquier mecanismo de "designación a dedo".

"La Nación, a instancias del Gobierno Nacional, pretende derogar las PASO. Nosotros en la provincia, con autonomía, podemos seguir con el sistema de PASO, que es un sistema democrático, o intentar algún otro como las internas de cada partido político, como se hacía antes", explicó Tessio al programa Mañana UNO, y agregó: "Nunca estaríamos de acuerdo con la designación a dedo, como pretende de alguna forma —no tan explícita, pero sí conocida— el Gobierno Nacional".

"Es muy probable que el gobernador Pullaro se presente a una reelección", señaló la ex vicegobernadora. "Es muy probable que el gobernador Pullaro se presente a una reelección", señaló la ex vicegobernadora.

La reelección de Pullaro y el debate en la Legislatura

Junto al tema de las PASO, otro de los ejes que deberá resolver la Legislatura es la reelección del gobernador. Tessio recordó que durante décadas este punto fue el principal obstáculo para cualquier reforma constitucional, ya que el partido en el poder siempre lo impulsaba y la oposición lo bloqueaba, y viceversa. "Fue un juego durante muchos años entre peronistas y radicales", graficó.

Con la nueva Carta Magna aprobada, el mandato actual del gobernador Maximiliano Pullaro se computará como primer período, habilitando una posible reelección por un mandato más. "Es muy probable que el gobernador Pullaro se presente a una reelección", señaló la ex vicegobernadora.

Como antecedente, recordó que los ex gobernadores Hermes Binner y Antonio Bonfatti —ambos del Partido Socialista— declararon públicamente que se excluían de cualquier reelección al momento de convocar a sus respectivas convenciones constituyentes, argumentando que habían sido elegidos bajo la Constitución de 1962, que no la permitía.

Una Constitución "muy de avanzada"

Tessio participó recientemente de un encuentro en la Legislatura provincial para la presentación del libro del constitucionalista Óscar Blando, de la Facultad de Derecho de la UNR, donde junto a convencionales constituyentes, legisladores y representantes de organizaciones de la sociedad civil debatieron los alcances de la nueva Constitución.

La conclusión del encuentro fue que, más allá de algunas demandas de la sociedad civil que no fueron incorporadas, la nueva Carta Magna es "muy de avanzada en relación a otras constituciones provinciales". Entre los avances destacados, Tessio mencionó la incorporación de una "cláusula democrática" en el artículo 5 —que garantiza la plena vigencia de las instituciones democráticas y que, según indicó, Santa Fe sería la única provincia del país en incluir—, la jerarquización constitucional del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, y la ampliación de la acción de amparo, el hábeas corpus y el hábeas data.

En materia de derechos, la nueva Constitución incorpora el derecho al agua, el derecho a la ciudad, el cuidado de personas mayores, el derecho de las juventudes y el principio de participación paritaria de las mujeres, aunque Tessio advirtió que este último "queda trunco" por la estructura del Senado provincial, donde cada departamento elige un único senador.

La entrevista completa:

Embed - MAÑANA UNO - DRA. GRISELDA TESSIO - EXVICEGOBERNADORA

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