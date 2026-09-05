"Entre británicos, chilenos y chinos nos van a dejar sin nada": la advertencia de un excombatiente santafesino sobre Malvinas

Argentino Foregni, excombatiente de Malvinas agregó que "el escenario internacional está cambiando" y vinculó la ampliación de la presencia estadounidense en Ushuaia con la disputa por los recursos estratégicos y la Antártida.

El excombatiente de Malvinas Argentino Foregni analizó el nuevo escenario geopolítico internacional luego del discurso del presidente Javier Milei y de los recientes anuncios

El excombatiente de Malvinas, Argentino Foregni, analizó en diálogo con UNO Santa Fe, el nuevo escenario geopolítico internacional luego del discurso del presidente Javier Milei y de los recientes anuncios vinculados con la presencia de Estados Unidos en el sur argentino.

Sostuvo que los acontecimientos se aceleraron y que detrás de los movimientos de las grandes potencias existe una disputa estratégica por los recursos y por la influencia en el Cono Sur.

Foregni consideró que el mensaje presidencial tuvo un tono “políticamente correcto” y señaló que se percibe un cambio respecto de posiciones anteriores. “Se nota que el presidente está escuchando algunas recomendaciones”, sostuvo durante la entrevista. Para el excombatiente, además, los acontecimientos internacionales terminaron acelerando un escenario que ya venía observando desde hacía meses.

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Estados Unidos y un cambio de estrategia

Uno de los principales ejes de su análisis fue la política exterior de Estados Unidos. Foregni planteó que Washington estaría modificando sus prioridades y orientando su mirada hacia América del Sur, en un contexto de creciente competencia económica y estratégica con China.

Según explicó, Estados Unidos tiene cada vez mayor interés en asegurarse el acceso a recursos estratégicos como petróleo, uranio, agua, litio y tierras raras.

“Es solamente asegurarse que el día de mañana me vendan recursos estratégicos”, explicó Foregni, en una entrevista con Fabián Acosta, en el programa Mañana UNO de UNO 106.3, quien consideró que la disputa internacional pasa por garantizar el abastecimiento de esos recursos y evitar que queden bajo una mayor influencia china.

En ese marco, sostuvo que el Cono Sur adquiere una relevancia creciente y que la cuestión no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del conflicto de Malvinas.

La base en Ushuaia y el nuevo escenario regional

Foregni también se refirió al anuncio de una base en Ushuaia y sostuvo que, aunque todavía no se conozcan todos los detalles, el proyecto debe ser interpretado dentro de un escenario geopolítico más amplio.

Según explicó, la infraestructura prevista contemplaría una ampliación del puerto para recibir buques de gran calado, además de una pista con capacidad para operar aeronaves pesadas. El excombatiente recordó además que representantes estadounidenses ya habían visitado Ushuaia y el lugar donde se proyectaría la nueva infraestructura.

Para Foregni, la presencia estadounidense no responde exclusivamente a una decisión coyuntural de Donald Trump, sino a un cambio más profundo en la política exterior de Estados Unidos hacia América del Sur. Como ejemplo, mencionó las inversiones estadounidenses proyectadas en Perú y el interés de ese país en minerales y otros recursos estratégicos de la región.

“Argentina está desarmada”

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de las Fuerzas Armadas argentinas. Foregni sostuvo que el país se encuentra “completamente desarmado” y vinculó la llegada de equipamiento militar con la intención estadounidense de recuperar cierto equilibrio de fuerzas en el Cono Sur.

Entre los ejemplos mencionó la llegada de vehículos blindados, los aviones P-3 Orion destinados al reconocimiento marítimo y helicópteros para las fuerzas armadas argentinas.

Desde su perspectiva, ese proceso tendría como objetivo evitar desequilibrios regionales que puedan generar conflictos y afectar los intereses estratégicos que las distintas potencias tienen en la zona.

Malvinas, Antártida y una mirada diferente

Durante la conversación con Fabián Acosta, Foregni también fue consultado sobre cómo observa, como excombatiente de Malvinas, la posibilidad de que Argentina profundice su relación con Estados Unidos pese al apoyo que Washington brindó al Reino Unido durante la guerra de 1982. El excombatiente aclaró que hablaba a título personal y no en representación del conjunto de los veteranos.

En ese sentido, explicó que su posición actual es diferente de aquel “no rotundo” que, según describió, predominaba tiempo atrás frente a cualquier acercamiento con Estados Unidos. Su preocupación central está puesta en el futuro y en la posibilidad de que Argentina quede aislada frente a otros actores internacionales.

“Entre los británicos, los chilenos y los chinos nos van a dejar sin nada”, sostuvo, al plantear que el país debe analizar el nuevo escenario internacional desde una perspectiva estratégica.

Para Foregni, además, resulta fundamental mirar hacia la Antártida, particularmente ante la proximidad de las discusiones vinculadas con el futuro del Tratado Antártico.

La posición del Reino Unido

Consultado sobre cuál podría ser la reacción británica frente a los movimientos argentinos y estadounidenses en la región, Foregni fue contundente: consideró que el Reino Unido no abandonará fácilmente su posición sobre Malvinas.

Según explicó, aunque mantener una presencia militar en las islas implica un costo elevado para Londres, retirarse significaría perder una posición estratégica vinculada también con sus intereses sobre la Antártida. “Ellos van a continuar, aunque les salga muy caro”, afirmó el excombatiente.

El petróleo y el complejo escenario de Malvinas

Foregni también analizó las posibilidades de explotación de petróleo en las aguas próximas a Malvinas y advirtió sobre las dificultades logísticas que implica operar en esa zona.

Se trata, según describió, de un área marítima ubicada a unos 200 kilómetros de la costa norte de la Isla Soledad, caracterizada por condiciones climáticas complejas.

A esto se suma, explicó, que Malvinas no cuenta con un puerto de aguas profundas, lo que representa una dificultad adicional para cualquier proyecto de explotación petrolera de gran escala.

En este contexto, consideró que las empresas que decidan participar deberán evaluar no solamente las posibilidades económicas de esos proyectos, sino también los riesgos derivados de operar en una zona atravesada por un conflicto de soberanía.

Un escenario internacional que se acelera

Al cierre de la entrevista, Fabián Acosta recordó que Foregni ya había anticipado semanas atrás que podían producirse novedades importantes en torno a Malvinas y al escenario geopolítico internacional.

Ahora, frente a los nuevos anuncios y movimientos de Estados Unidos, el excombatiente considera que aquellas señales comienzan a tomar forma.

Su lectura apunta a un escenario en el que Malvinas, la Antártida, los recursos naturales y la disputa entre Estados Unidos y China aparecen cada vez más conectados dentro de una misma discusión estratégica.

Para Foregni, Argentina deberá interpretar esos movimientos con una mirada de largo plazo y evitar quedar al margen de las decisiones que definirán el mapa geopolítico del Cono Sur durante las próximas décadas.