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Cortes programados por EPE para este sábado y domingo

Cortes programados para este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

5 de septiembre 2026 · 08:34hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en SANTA FE

Sábado

• 8:30 a 12:30: Pavón, Antonia Godoy, Azcuénaga y Dorrego

Mantenimiento

• 9 a 13: Dorrego, Azcuénaga, Pavón y Antonia Godoy

Reformas en Subestación

• 12 a 16: Eva Perón, Rivadavia, San Martín y La Rioja

Mantenimiento

Domingo

• 8 a 12:

- Ituzaingó, Maipú, Mitre y Belgrano

Maniobras de reconfiguración

- Pujato, Pasaje Irala, 9 de julio y San Lorenzo

Mantenimiento

• 9 a 13: Beruti, Larrea, Ignacio Crespo y Diagonal Santa Fe

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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