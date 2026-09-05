La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este sábado y domingo
Cortes programados para este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
5 de septiembre 2026 · 08:34hs
Sábado
• 8:30 a 12:30: Pavón, Antonia Godoy, Azcuénaga y Dorrego
Mantenimiento
• 9 a 13: Dorrego, Azcuénaga, Pavón y Antonia Godoy
Reformas en Subestación
• 12 a 16: Eva Perón, Rivadavia, San Martín y La Rioja
Mantenimiento
Domingo
• 8 a 12:
- Ituzaingó, Maipú, Mitre y Belgrano
Maniobras de reconfiguración
- Pujato, Pasaje Irala, 9 de julio y San Lorenzo
Mantenimiento
• 9 a 13: Beruti, Larrea, Ignacio Crespo y Diagonal Santa Fe
Reemplazo de Conductores
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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