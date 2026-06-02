Esperanza: allanamiento por violencia de género con secuestro de dispositivos electrónicos

Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en un inmueble de la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias, en el marco de una investigación por violencia de género. Secuestraron computadoras, cámaras, memorias y teléfonos celulares para su análisis.

Este martes, como resultado de una investigación iniciada a partir de una denuncia por violencia de género, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle 3 de Febrero al 3000 de la ciudad de Esperanza.

La medida fue ordenada por la fiscal Natalia Giordano, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual, y ejecutada por agentes de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI, con apoyo del Grupo de Apoyo Táctico (GAT) y efectivos de la Policía de Santa Fe.

Elementos probatorios

Durante el procedimiento fueron secuestrados numerosos dispositivos electrónicos para su posterior análisis, entre ellos computadoras, cámaras, memorias externas, tarjetas de memoria, pendrives, un módem de internet y tres teléfonos celulares.

Elementos secuestrados

La novedad sobre el allanamiento y el secuestro de los elementos fue informada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, que a su vez dio intervención a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Natalia Giordano. La funcionaria dispuso que todo el material incautado permaneciera bajo estricta cadena de custodia.