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Santa Fe decretó dos días de duelo por la muerte del excombatiente Rubén Rada, histórico referente de Malvinas

El gobernador Maximiliano Pullaro despidió al presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe y destacó su compromiso permanente con la defensa de la soberanía nacional y la memoria de la gesta de 1982.

19 de julio 2026 · 12:18hs
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Duelo provincial: Santa Fe decretó dos días de duelo por el fallecimiento de Rubén Rada

Duelo provincial: Santa Fe decretó dos días de duelo por el fallecimiento de Rubén Rada, presidente de Veteranos de Guerra de Malvinas.

El Gobierno de Santa Fe decretó dos días de duelo provincial por el fallecimiento de Rubén Rada, histórico excombatiente de Malvinas y presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe. La medida comenzó a regir el 19 de julio y busca rendir homenaje a quien durante décadas fue uno de los principales referentes de la causa malvinera en la provincia.

En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro participó este domingo del velatorio realizado en la Sede de Gobierno de Rosario, donde acompañó a familiares, amigos y compañeros del excombatiente en el último adiós.

También estuvieron presentes el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la ministra de Cultura, Susana Rueda; el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo; el senador Ciro Seisas y el exgobernador Omar Perotti, entre otras autoridades.

LEER MÁS: Murió Rubén Rada, histórico referente de los excombatientes de Malvinas en Santa Fe

Un homenaje a su legado

A través del decreto que establece el duelo provincial, el Gobierno destacó la trayectoria de Rada y el compromiso que sostuvo a lo largo de su vida con los veteranos de guerra y la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

La norma señala que la decisión constituye un reconocimiento y una muestra de gratitud del pueblo santafesino hacia quien "dedicó su vida al servicio de la Patria, la defensa de la soberanía nacional, el reconocimiento de sus compañeros y el mantenimiento vivo de la memoria de la Gesta de Malvinas".

Asimismo, el texto extiende ese homenaje a todos los veteranos de guerra de la provincia que participaron del conflicto bélico de 1982.

Durante los dos días de duelo, la Bandera Nacional y la Bandera de la Provincia de Santa Fe permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos provinciales.

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Un referente de la causa Malvinas

Rubén Rada nació en Rosario en 1962 e integró el Regimiento de Infantería 4 durante la Guerra de Malvinas.

Tras el conflicto, dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos de los excombatientes, al reclamo permanente por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y a la preservación de la memoria histórica de la guerra.

Durante años encabezó la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe y promovió numerosas actividades educativas, institucionales y de reconocimiento destinadas a mantener vigente el recuerdo de quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur.

Santa Fe Rubén Rada duelo Malvinas excombatientes
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