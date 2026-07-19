Llegó la gran final del Mundial: Santa Fe se prepara para vivir una jornada histórica con encuentros, operativos y la ilusión argentina

La definición entre Argentina y España modificará el ritmo de la ciudad. Bares con reservas, un amplio operativo de seguridad, colectivos con frecuencias reducidas durante el encuentro, servicios de cable e internet normalizados y un clima inestable conforman el escenario de un domingo que promete quedar en la memoria de los santafesinos.

Gran Final: Argentina se enfrenta a España en la final del Mundial 2026 con Lionel Messi y Lamine Yamal como protagonistas.

La espera terminó. La Selección Argentina disputará este domingo la gran final del Mundial 2026 frente a España, con el sueño de defender el título obtenido en Qatar 2022 y sumar la cuarta estrella de su historia. El encuentro comenzará a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y tendrá como uno de sus grandes atractivos el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal, dos generaciones que representan el pasado, el presente y el futuro del fútbol mundial.

En Santa Fe, la expectativa por la definición mundialista ya se siente en las calles. La ciudad modificará su ritmo habitual durante la tarde del domingo, con reuniones familiares, encuentros de amigos, bares preparados para recibir a los hinchas y un operativo especial de seguridad ante la posibilidad de concentraciones masivas luego del partido.

La final entre Argentina y España no solo concentrará la atención frente a las pantallas, sino que también movilizará distintos sectores de la ciudad. Desde temprano se multiplicarán las previas y los encuentros para acompañar a la Selección en un partido que podría quedar marcado en la historia del fútbol argentino.

Bares con expectativas por una jornada especial

Uno de los sectores que espera con mayor movimiento la jornada es el gastronómico. Desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de Santa Fe destacaron que la coincidencia entre la final del Mundial y la cercanía con el Día del Amigo generó un incremento en las reservas y expectativas por una mayor concurrencia.

Agustín Macinsky, referente del sector, explicó que el impacto de los partidos anteriores fue dispar según los horarios y las fechas, aunque reconoció que la definición del torneo representa una oportunidad especial para los bares y restaurantes.

"Con respecto al Mundial, depende del horario en el que cayó cada partido. Sobre todo en la primera fase no hubo mucha concurrencia y después, con el avance de los partidos, en algunos establecimientos fue favorable y en otros no tanto", indicó.

De cara a la final, remarcó la importancia de la jornada: "Es la semana o el día más importante y relevante para el sector. Ojalá que la gente pueda volcarse y disfrutar lo que queda del Mundial, y después extender la semana del Día del Amigo".

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Un operativo para la concentración en Rivadavia y Boulevard

Ante la posibilidad de una multitud en las calles luego del partido, la Municipalidad de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la provincia diagramaron un amplio operativo preventivo.

El secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, confirmó que alrededor de 300 personas participarán del dispositivo, entre funcionarios, trabajadores municipales, personal de tránsito y fuerzas de seguridad.

El operativo comenzará antes del mediodía con la instalación de estructuras de vallado en la zona de Rivadavia y Boulevard Gálvez, punto histórico de concentración de los santafesinos.

Además, se colocarán cercos especiales en la estación de servicio ubicada en esa esquina y en el edificio vidriado ubicado enfrente, con el objetivo de evitar daños materiales.

Uno de los principales focos de atención estará puesto en los motovehículos. Mastropaolo explicó que, en experiencias anteriores, muchos conductores intentaron acercarse al lugar utilizando veredas, bicisendas y espacios públicos, generando situaciones de riesgo.

También habrá postas sanitarias, equipos de limpieza y monitoreo mediante cámaras de videovigilancia en otros puntos de la ciudad donde suelen registrarse concentraciones, como la Costanera y la zona del Faro.

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Colectivos con menor frecuencia durante el partido

La final también tendrá impacto en el transporte urbano de pasajeros.

Desde la Municipalidad confirmaron que los colectivos funcionarán con normalidad durante la jornada, aunque con una reducción de frecuencias durante el horario del partido debido a la menor demanda prevista.

Una vez finalizado el encuentro, el servicio retomará progresivamente su esquema habitual para facilitar el traslado de los usuarios.

Servicios de cable e internet restablecidos

Otro de los puntos que generaba preocupación antes de la final era la disponibilidad de los servicios de televisión por cable e internet.

Luego de la interrupción registrada durante el viernes y sábado por un acto de vandalismo que afectó una fibra óptica troncal, la empresa Personal Flow informó que la red quedó totalmente restablecida en la ciudad de Santa Fe.

De esta manera, los usuarios podrán seguir la transmisión del partido sin inconvenientes desde sus hogares.

Un domingo gris, con lluvias y bajas temperaturas

El clima también será un factor a tener en cuenta durante la jornada mundialista.

Según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, este domingo se espera cielo cubierto a mayormente nublado, condiciones inestables durante la madrugada y primeras horas del día, con probabilidad de lluvias dispersas y posibilidad de tormentas aisladas.

Las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde, aunque continuará el ambiente fresco, con temperaturas entre los 14°C y los 17°C y vientos moderados del sector sur/sudeste.

Con todos estos condimentos, Santa Fe se prepara para vivir una jornada diferente. Durante los 90 minutos del partido, la ciudad reducirá su ritmo habitual para acompañar a la Selección Argentina en una final que puede transformarse en otra página histórica del fútbol nacional.