Uno Santa Fe | Santa Fe | puente

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

La estructura metálica que cruza el arroyo Cululú colapsó mientras el vehículo pasaba. El hecho ocurrió a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Esperanza

19 de diciembre 2025 · 11:01hs
El hecho ocurrió en el tramo que une las localidades de La Pelada e Ituzaingó

gentileza

El hecho ocurrió en el tramo que une las localidades de La Pelada e Ituzaingó, a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Esperanza.

Un grave accidente vial se registró en el departamento Las Colonias, luego de que colapsara un puente sobre la Ruta Provincial Nº 69S, provocando el vuelco de un camión que circulaba por la zona. El hecho ocurrió en el tramo que une las localidades de La Pelada e Ituzaingó, a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Esperanza.

Embed

El puente afectado es un puente Bailey, una estructura metálica de carácter provisorio que había sido colocada hace más de 20 años sobre un antiguo puente de madera, presuntamente de quebracho, que cruza el arroyo Cululú. Con el correr de los años, la solución de emergencia quedó instalada de manera permanente, sin que se concretara una obra definitiva.

caid a puente Las colonias

Se desmoronó el puente de ruta 69S, entre La Pelada y Humberto Primo, provincia de Santa Fe

Según las primeras informaciones oficiales, al momento del colapso un camión se encontraba atravesando el puente, lo que provocó el derrumbe parcial de la estructura y el posterior vuelco del vehículo. Pese a la violencia del siniestro, el conductor resultó ileso y se encuentra en buen estado de salud.

Tras el episodio, la Ruta Provincial 69S quedó interrumpida al tránsito, mientras se aguardaban evaluaciones técnicas y definiciones sobre la reparación del puente colapsado.

puente camión ruta La Pelada
Noticias relacionadas
el gobierno nacional subastara un predio del exprocrear en la ciudad de santa fe: de cual se trata

El Gobierno nacional subastará un predio del exProcrear en la ciudad de Santa Fe: de cuál se trata

Suben las temperaturas en la ciudad de Santa Fe

Viernes inestable y caluroso en la ciudad de Santa Fe, a la espera de lluvias

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

alerta en el fonavi san jeronimo: vecinos denuncian peligro de derrumbe de estructuras en una de las torres

Alerta en el Fonavi San Jerónimo: vecinos denuncian peligro de derrumbe de estructuras en una de las torres

Lo último

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

Último Momento
Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

Ovación
El senado provincial homenajeó al campeón Nery Pumpido

El senado provincial homenajeó al campeón Nery Pumpido

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Malena Santillán comenzó a dejar su huella en Parque Roca

Malena Santillán comenzó a dejar su huella en Parque Roca

El jefe de Alpine criticó el monoplaza y respaldó a Colapinto

El jefe de Alpine criticó el monoplaza y respaldó a Colapinto

Lanús ya conoce las fechas de la Recopa ante Flamengo

Lanús ya conoce las fechas de la Recopa ante Flamengo

Policiales
Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio