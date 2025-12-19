Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

La estructura metálica que cruza el arroyo Cululú colapsó mientras el vehículo pasaba. El hecho ocurrió a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Esperanza

El hecho ocurrió en el tramo que une las localidades de La Pelada e Ituzaingó, a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Esperanza.

Un grave accidente vial se registró en el departamento Las Colonias , luego de que colapsara un puente sobre la Ruta Provincial Nº 69S , provocando el vuelco de un camión que circulaba por la zona. El hecho ocurrió en el tramo que une las localidades de La Pelada e Ituzaingó , a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Esperanza .

El puente afectado es un puente Bailey , una estructura metálica de carácter provisorio que había sido colocada hace más de 20 años sobre un antiguo puente de madera , presuntamente de quebracho , que cruza el arroyo Cululú . Con el correr de los años, la solución de emergencia quedó instalada de manera permanente, sin que se concretara una obra definitiva.

caid a puente Las colonias Se desmoronó el puente de ruta 69S, entre La Pelada y Humberto Primo, provincia de Santa Fe gentileza

Según las primeras informaciones oficiales, al momento del colapso un camión se encontraba atravesando el puente, lo que provocó el derrumbe parcial de la estructura y el posterior vuelco del vehículo. Pese a la violencia del siniestro, el conductor resultó ileso y se encuentra en buen estado de salud.

Tras el episodio, la Ruta Provincial 69S quedó interrumpida al tránsito, mientras se aguardaban evaluaciones técnicas y definiciones sobre la reparación del puente colapsado.