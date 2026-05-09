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Aumenta el colectivo en Santa Fe: cuánto pagará cada categoría de usuario a partir del nuevo incremento

La Municipalidad autorizó una tarifa plena de $2.111, por debajo de los $2.309 que pedían las empresas, y relanza el boleto frecuente con un 10% de descuento

9 de mayo 2026 · 11:49hs
Aumenta el colectivo en Santa Fe: cuánto pagará cada categoría de usuario a partir del nuevo incremento

José Busiemi
Aumenta el colectivo en Santa Fe: cuánto pagará cada categoría de usuario a partir del nuevo incremento

En los próximos días entrará en vigencia un nuevo decreto municipal que establece una actualización en la tarifa del transporte público de pasajeros en la ciudad de Santa Fe. La medida responde al incremento de los costos operativos del sistema —principalmente salarios y combustible— aunque la Municipalidad no trasladó la totalidad del aumento solicitado por las empresas al precio del boleto.

De manera simultánea, el municipio relanza el boleto frecuente: un descuento del 10% para quienes abonen con tarjeta SUBE registrada, lo que llevará el valor efectivo del viaje a $1.900 para la gran mayoría de los pasajeros, en lugar de los $2.111 que marca la tarifa plena.

Por qué sube la tarifa

El contexto que explica el ajuste tiene un punto de origen claro: en 2024, el gobierno nacional eliminó el Fondo Compensador para el interior del país, una transferencia que en 2023 equivalía a duplicar lo que ingresaba por la venta de boletos. Esa pérdida de recursos fue absorbida en parte por el municipio para evitar tanto una reducción del servicio como un traslado íntegro de costos a los usuarios.

El sistema de colectivos santafesino mueve más de un millón de kilómetros por mes y emplea a más de 660 personas entre choferes, mecánicos, operadores y personal administrativo.

TARIFAS

Dos de sus principales costos crecieron de forma significativa en los últimos meses:

Combustible: entre diciembre de 2025 y abril de 2026, el precio del gasoil pagado por las empresas aumentó más del 40%. El sistema consume 450.000 litros por mes.

Salarios: el acuerdo paritario con la UTA fijó un salario básico para los choferes de $1.545.278 mensuales a partir de abril, con un incremento acumulado de alrededor del 18% retroactivo desde enero.

Cuando la variación combinada de estos costos —medida a través de una fórmula técnica llamada polinómica— supera el 5% respecto de la última actualización, el Ejecutivo Municipal queda habilitado por ordenanza a redeterminar la tarifa. El Órgano de Control de Transporte verificó que ese umbral fue superado y emitió el dictamen correspondiente.

Las empresas habían solicitado llevar la tarifa plena a $2.309,93. La Municipalidad autorizó fijarla en $2.111,11, absorbiendo parte del incremento con aportes municipales al sistema.

Qué es el boleto frecuente y por qué vuelve

El boleto frecuente es un descuento del 10% sobre la tarifa plena que se aplica a los viajes abonados con tarjeta SUBE registrada. Su reactivación fue posible gracias a la apertura de medios de pago implementada a fines de 2025, que permitió volver a diferenciar entre quienes usan SUBE y quienes pagan por otros medios.

Dado que casi el 90% de los pasajeros continúa utilizando la tarjeta SUBE plástica, el valor efectivo del viaje para la mayoría será de $1.900.

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán pasar la tarjeta por una TAS o solicitar la aplicación del descuento al chofer a bordo del colectivo.

Santa Fe boleto decreto
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