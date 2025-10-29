Uno Santa Fe | Santa Fe | 29 de abril

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Los apoderados legales del espacio político Provincias Unidas, realizaron una presentación en la Justicia contra la asociación civil 29 de Abril, aduciendo que habría utilizado recursos económicos para solventar publicidad en internet a favor de los candidatos de Fuerza Patria, que también fueron denunciados.

29 de octubre 2025 · 20:26hs
Grave acusación contra la asociación civil santafesina 29 de Abril. La denuncia de Provincias Unidas es por presunta administración fraudulenta para publicidad electoral. 

Provincias Unidas, el espacio político que en Santa Fe lidera el gobernador Maximiliano Pullaro y que en las elecciones del pasado domingo llevó como cabeza de lista a la vicegobernadora Gisela Scaglia, presentó ante la Justicia una grave denuncia contra la asociación civil santafesina 29 de Abril, por presunta administración fraudulenta de fondos que supuestamente fueron utilizados para publicidad en internet a favor de los candidatos de Fuerza Patria, el espacio integrado por el peronismo santafesino.

Luego, esa misma denuncia fue ampliada hacia la principal postulante de la lista, Caren Tepp, y a quien figuraba como cuarto candidato a diputado nacional, Oscar “Cachi” Martínez, a quienes se los intima a que den explicaciones al respecto.

Según consta en la denuncia, los apoderados legales de Provincias Unidas detectaron el pago de $21.855.000 por parte de la asociación civil 29 de Abril, para publicidad en redes sociales a favor de los candidatos de Fuerza Patria, Caren Tepp -del espacio Ciudad Futura-, y Oscar Martínez -del Frente Renovador-.

Concejales de Santa Fe, también en el ojo de la acusación

Además, y en base a los informes del Centro de Transparencia Publicitaria emitidos por Google, los abogados de Provincias Unidas constataron que esa asociación civil también destinó recursos económicos para publicidad gráfica de la campaña de concejales 2025 en la ciudad de Santa Fe, en beneficio de Pedro Medei, el tesorero de la asociación, y Jorgelina Mudalel.

En el cuerpo de la denuncia se detalla que en el estatuto de la asociación civil 29 de Abril no figura que los fondos puedan ser utilizados para ese fin, ya que es una organización creada -como su nombre lo indica- para ayudar a las víctimas de la trágica inundación sufrida por la ciudad de Santa Fe el 29 de abril de 2003.

En consecuencia, los abogados de Provincias Unidas denunciaron por presunta administración fraudulenta a presidente, secretario y tesorero de la asociación civil 29 de Abril y también a los candidatos de la alianza Fuerza Patria, Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.

Pedido de explicaciones

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, ratificó el texto de la denuncia presentada por Provincias Unidas. “Esta denuncia se hizo el 23 de octubre, no quisimos hacerlo público antes porque siempre antes de las elecciones hay mucho ruido, mucha interferencia, muchas fake news”.

“Entendemos que esta gente tiene que dar explicaciones, porque actitudes como estas forman parte de lo peor de la vieja política”, señaló Chale.

Las denuncias

