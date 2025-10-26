Uno Santa Fe | Santa Fe | provincias unidas

Provincias Unidas quedó en tercer lugar por detrás de Fuerza Patria: "Fue una elección que se nacionalizó"

Las mesas testigo del oficialismo provincial señalan que La Libertad Avanza habría obtenido un amplio triunfo en Santa Fe alcanzando el 38% de los votos.

26 de octubre 2025 · 20:48hs
Provincias Unidas quedó en tercer lugar por detrás de Fuerza Patria: Fue una elección que se nacionalizó

El diputado provincial socialista Joaquín Blanco reconoció la derrota electoral tras las elecciones generales y felicitó a La Libertad Avanza reconociendo un triunfo categórico del espacio oficialista a nivel nacional encabezado por el presidente Javier Milei, al tiempo que destacó el crecimiento del espacio Provincias Unidas a nivel nacional.

“Felicitamos a los ganadores, entendemos que democráticamente la provincia de Santa Fe se ha expresado”, señaló Blanco tras conocerse los resultados.

Triunfo de La Libertad Avanza en Santa Fe

En Santa Fe, las bocas de urnas señalan que La Libertad Avanza habría obtenido el 38% de los votos, Fuerza Patria alcanzó el 27%, y Provincias Unidas se ubicó en el tercer lugar con el 18% de los sufragios.

El dirigente expresó satisfacción con el desempeño del espacio: “Estamos muy conformes con esta primera experiencia del partido a nivel nacional, nos estamos consolidando como la tercera fuerza a nivel nacional”.

Blanco subrayó que el frente obtiene entre 8 y 10 puntos a nivel nacional, lo que le permitirá consolidar un bloque parlamentario propio: “Provincias Unidas está sacando entre 8 y 10 puntos a nivel nacional, consolidando un bloque de legisladores que serán un eje fundamental para la Argentina que viene”.

El legislador remarcó: “Siempre las elecciones intermedias a las fuerzas provinciales nos costaron mucho. Fue una elección que claramente tuvo un condimento nacional y que con mucho esfuerzo trasladamos una propuesta que el 18% de los santafesinos acompañó. Estamos muy conformes con este punto de inicio”.

Finalmente, Blanco admitió que esperaban un mejor resultado, aunque insistió en que el proceso electoral estuvo atravesado por la polarización y la lógica nacional: “Nos hubiese gustado tener una mayor cantidad de votos, entendemos que fue una elección que se nacionalizó, se polarizó y los medios de comunicación nacionales hicieron hincapié en nacionalizar la elección. A nuestro modo de ver, Provincias Unidas hizo una elección muy buena”.

