"Siempre Unión" presentó ante el gobierno municipal y provincial el pedido de una "Reparación Histórica"

La agrupación elevó una nota a municipalidad y provincia, reclamando la restitución de terrenos que el club perdió durante la última dictadura militar.

29 de octubre 2025 · 10:13hs
Siempre Unión presentó ante el gobierno municipal y provincial el pedido de una Reparación Histórica

La agrupación “Siempre Unión”, integrada por socios e hinchas de Unión, formalizó la presentación de una nota titulada “Reparación Histórica” ante autoridades del Gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Fe. El documento, que busca retomar un reclamo institucional de larga data, fue entregado a Fabián Bastía, ministro de Gobierno e Innovación Pública, y a Carlos Marzo, subsecretario de Deportes municipal.

Los parámetros del reclamo de Siempre Unión

El escrito —ilustrado con recortes periodísticos y documentación oficial— sostiene que solo Unión fue despojado de un predio con fines deportivos y sociales durante la última dictadura militar, pese a que los terrenos habían sido donados por los ciudadanos santafesinos a ambos clubes de la ciudad.

“Hoy retomamos un reclamo histórico, con la convicción de que las causas justas nunca prescriben. Es el momento de redoblar esfuerzos para concretar los sueños y luchas que nuestros grandes dirigentes no pudieron culminar. El futuro es nuestro: con perseverancia, escribiremos un nuevo capítulo de justicia y grandeza”, expresa el texto central de la presentación.

La nota, firmada por Ignacio Sánchez y César Miretti, y con un gran trabajo de Máximo Rolón, historiador Unionista, busca dejar constancia de una injusticia institucional ocurrida en el período más oscuro de la historia argentina, cuando el club fue privado de un espacio con destino social y deportivo, ubicado en la zona conocida hoy como Maestranza.

El objetivo que persigue Siempre Unión

Desde la agrupación explicaron que el pedido no persigue intereses políticos ni económicos, sino la reivindicación simbólica y material de un hecho que, aseguran, marcó un antes y un después en el desarrollo urbano y deportivo de Unión.

reparación histórica

“Sobran motivos para solicitar a nuestras autoridades una reparación histórica de los santafesinos a favor del Club Atlético Unión”, remarcan los socios en el documento, en el que se adjuntan planos, recortes de diarios y resoluciones oficiales que respaldan la gestión iniciada.

La iniciativa, según adelantaron, forma parte de una serie de acciones institucionales que buscan rescatar la memoria y el legado de los dirigentes unionistas que encabezaron aquel reclamo original, en la búsqueda de una respuesta definitiva por parte del Estado.

Con esta presentación, “Siempre Unión” busca reactivar un expediente que simboliza la lucha de generaciones tatengues, con la convicción de que el tiempo no borra las causas justas y que, con perseverancia, la reparación aún es posible.

