Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

La Liga Profesional dio a conoce el cronograma de la fecha 15 del Clausura, donde Unión recibirá a Barracas Central por la zona A

29 de octubre 2025 · 19:28hs
Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

La Liga Profesional oficializó este miércoles el cronograma correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura y Unión ya tiene confirmado el día y horario para recibir a Barracas Central. Un partido clave en lucha por asegurar un lugar en los playoffs.

Será el sábado 8 de noviembre, desde las 21.30, por la zona A. Un detalle no menor para intentar copar el 15 de Abril y empujar para lograr el próximo objetivo, tras cumplir el primero, que era asegurar la permanencia.

Fecha 15

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)

19.15 Talleres – Platense (Zona B)

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)

Unión recibirá a Barracas Central el sábado 8 de noviembre, a las 21.30.

Unión recibirá a Barracas Central el sábado 8 de noviembre, a las 21.30.

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)

19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)

