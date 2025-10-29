Otra vez una atajada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de octubre en el Clausura

La Liga Profesional publicó las mejores tres atajadas de octubre en el Clausura y volvió a estar una de Matías Tagliamonte en Unión. Video

Matías Tagliamonte sigue dando que hablar en Unión , ya que fue protagonista de una de las atajadas más destacadas de octubre en el Clausura . Reconocimiento que vuelve a ponerlo en el centro de la escena por su gran momento, tras ser suplente de Thiago Cardozo en el primer semestre.

La jugada elegida por la organización corresponde al penal que le contuvo a Abiel Osorio, en el reciente 3-0 frente a Defensa y Justicia en el 15 de Abril.

Otra atajada de Tagliamonte en Unión, reconocida

Aquella intervención, que ya había sido incluida entre las mejores de la fecha 13, fue ahora ubicada dentro del Top 3 mensual por su reacción, potencia y lectura perfecta del remate.

El ex-Racing se consolidó como una pieza clave en el equipo, transmitiendo seguridad y respondiendo cada vez que lo exigen. Y mientras su rendimiento sigue en alza, en Santa Fe ya piensan en lo que viene: Unión posee una opción para adquirir el 50% de su pase a fin de año, perteneciente a la Academia, a cambio de 500.000 dólares.

El reconocimiento de la Liga no hace más que reforzar la idea de que Tagliamonte se convirtió en uno de los nombres propios de la temporada tatengue. Un arquero que ataja, salva y también empieza a ser parte de las decisiones importantes del futuro del club.