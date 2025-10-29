Uno Santa Fe | Santa Fe | beneficio

Organizan un concierto solidario a beneficio de dos instituciones que asisten a personas con discapacidad

“Gloriana Piano Sessions” se presentará el viernes 14 de noviembre en ATE Casa España. Es organizado por la Concejo y todo lo recaudado será destinado a Homimen y Un Mundo Especial, entidades que atraviesan dificultades por los recortes nacionales.

29 de octubre 2025 · 16:19hs
El Concejo Municipal de Santa Fe anunció la realización de un concierto solidario con el objetivo de recaudar fondos para Homimen y Un Mundo Especial, dos instituciones locales que trabajan con personas con discapacidad. El espectáculo, denominado “Gloriana Piano Sessions”, tendrá lugar el viernes 14 de noviembre a las 21 en ATE Casa España, y las entradas pueden adquirirse a través de ticketway.com.ar.

La presentación oficial del evento se llevó a cabo este miércoles en la Sala Zapata Gollán, con la participación de la presidenta del Concejo, Adriana “Chuchi” Molina, junto a los organizadores y representantes de las instituciones beneficiarias.

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Estamos muy contentos de organizar este concierto para colaborar con dos instituciones tan prestigiosas e importantes de la ciudad que acompañan a personas con discapacidad”, expresó Molina. La titular del cuerpo legislativo destacó además el acompañamiento de la Mesa de Diálogo Santafesino, la Cámara de Diputados provincial y el Gobierno de Santa Fe, que se sumaron para solventar los costos del evento. “La recaudación será 100% para estas entidades que atraviesan una situación muy difícil por los recortes que viene haciendo el gobierno nacional”, añadió.

Desde Homimen, su directora Marianela Landzettel agradeció la iniciativa y subrayó la importancia del apoyo recibido. “Estamos felices, invitamos a todos a que se sumen. Homimen y Un Mundo Especial trabajamos hace muchos años con personas con discapacidad y desde octubre del año pasado vivimos una situación muy compleja, con malos tratos y agravios. Necesitamos que esto se visibilice”, manifestó.

La referente explicó que su institución asiste a personas sin red familiar y remarcó la incertidumbre que enfrentan. “Muchas veces nos preguntamos qué pasaría con nuestros pacientes si el lugar cierra. Este evento nos va a ayudar muchísimo”, concluyó.

Por su parte, Nicolás Salomón, productor de Gloriana, celebró la convocatoria del Concejo y anticipó detalles del show: “Es un orgullo y un desafío presentarnos en una sala tan grande y tan especial como ATE Casa España”. Explicó que “Piano Sessions” propone un recorrido por clásicos del rock y pop internacional interpretados al piano por Mario Espinosi.

Los esperamos a todos, cada entrada es una ayuda para estas instituciones y además vamos a pasar una noche inolvidable”, finalizó Salomón.

beneficio concierto discapacidad Concejo
