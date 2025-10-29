Organizan un concierto solidario a beneficio de dos instituciones que asisten a personas con discapacidad

“Gloriana Piano Sessions” se presentará el viernes 14 de noviembre en ATE Casa España. Es organizado por la Concejo y todo lo recaudado será destinado a Homimen y Un Mundo Especial, entidades que atraviesan dificultades por los recortes nacionales.

El Concejo Municipal de Santa Fe anunció la realización de un concierto solidario con el objetivo de recaudar fondos para Homimen y Un Mundo Especial , dos instituciones locales que trabajan con personas con discapacidad. El espectáculo, denominado “Gloriana Piano Sessions” , tendrá lugar el viernes 14 de noviembre a las 21 en ATE Casa España , y las entradas pueden adquirirse a través de ticketway.com.ar .

La presentación oficial del evento se llevó a cabo este miércoles en la Sala Zapata Gollán , con la participación de la presidenta del Concejo, Adriana “Chuchi” Molina , junto a los organizadores y representantes de las instituciones beneficiarias.

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

“Estamos muy contentos de organizar este concierto para colaborar con dos instituciones tan prestigiosas e importantes de la ciudad que acompañan a personas con discapacidad”, expresó Molina. La titular del cuerpo legislativo destacó además el acompañamiento de la Mesa de Diálogo Santafesino, la Cámara de Diputados provincial y el Gobierno de Santa Fe, que se sumaron para solventar los costos del evento. “La recaudación será 100% para estas entidades que atraviesan una situación muy difícil por los recortes que viene haciendo el gobierno nacional”, añadió.

Desde Homimen, su directora Marianela Landzettel agradeció la iniciativa y subrayó la importancia del apoyo recibido. “Estamos felices, invitamos a todos a que se sumen. Homimen y Un Mundo Especial trabajamos hace muchos años con personas con discapacidad y desde octubre del año pasado vivimos una situación muy compleja, con malos tratos y agravios. Necesitamos que esto se visibilice”, manifestó.

La referente explicó que su institución asiste a personas sin red familiar y remarcó la incertidumbre que enfrentan. “Muchas veces nos preguntamos qué pasaría con nuestros pacientes si el lugar cierra. Este evento nos va a ayudar muchísimo”, concluyó.

Por su parte, Nicolás Salomón, productor de Gloriana, celebró la convocatoria del Concejo y anticipó detalles del show: “Es un orgullo y un desafío presentarnos en una sala tan grande y tan especial como ATE Casa España”. Explicó que “Piano Sessions” propone un recorrido por clásicos del rock y pop internacional interpretados al piano por Mario Espinosi.

“Los esperamos a todos, cada entrada es una ayuda para estas instituciones y además vamos a pasar una noche inolvidable”, finalizó Salomón.