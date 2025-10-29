Colón: Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Ricardo Magdalena viaja a Paraguay para intentar resolver la inhibición de Colón con Alberto Espínola y la agrupación mantendrá también reuniones en AFA

Mientras Colón transita las semanas previas a las elecciones del 30 de noviembre, la Agrupación que encabeza Ricardo Magdalena se mueve activamente en busca de resolver uno de los temas más sensibles: el reclamo de Alberto Espínola que deparó en una inhibición de la FIFA.

Según pudo saber UNO Santa Fe, integrantes y referentes del espacio se encuentran viajando hacia Buenos Aires para mantener reuniones en AFA, mientras que el propio Magdalena prepara su salida hacia Paraguay, donde intentará encontrarse con el defensor paraguayo y profundizar los contactos con su representante, con el objetivo de acercar posiciones y destrabar el reclamo que hoy compromete institucionalmente. Vale recordar que la deuda es de 375.000 dólares más 12.800.000 de pesos (con intereses).

Magdalena se mueve por Colón

Uno de los dirigentes cercanos al espacio explicó que “el mismo Ricardo Magdalena sostuvo que el compromiso y la gestión son ahora más importantes que el propio resultado de las elecciones”, en alusión a la decisión de actuar de inmediato, sin esperar definiciones políticas.

La Agrupación Ricardo Magdalena intenta mostrar gestión y presencia en uno de los frentes más complejos que hereda Colón, con la mira puesta en evitar nuevas sanciones deportivas o económicas que agraven el cuadro institucional.