Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Ricardo Magdalena viaja a Paraguay para intentar resolver la inhibición de Colón con Alberto Espínola y la agrupación mantendrá también reuniones en AFA

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2025 · 18:26hs
Colón: Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Mientras Colón transita las semanas previas a las elecciones del 30 de noviembre, la Agrupación que encabeza Ricardo Magdalena se mueve activamente en busca de resolver uno de los temas más sensibles: el reclamo de Alberto Espínola que deparó en una inhibición de la FIFA.

• LEER MÁS: ¿Cuándo será la Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y Balance?

Según pudo saber UNO Santa Fe, integrantes y referentes del espacio se encuentran viajando hacia Buenos Aires para mantener reuniones en AFA, mientras que el propio Magdalena prepara su salida hacia Paraguay, donde intentará encontrarse con el defensor paraguayo y profundizar los contactos con su representante, con el objetivo de acercar posiciones y destrabar el reclamo que hoy compromete institucionalmente. Vale recordar que la deuda es de 375.000 dólares más 12.800.000 de pesos (con intereses).

• LEER MÁS: Gigliotti: "En Colón no estuvimos a la altura, nunca me había pasado de perder tanto"

Magdalena se mueve por Colón

Uno de los dirigentes cercanos al espacio explicó que “el mismo Ricardo Magdalena sostuvo que el compromiso y la gestión son ahora más importantes que el propio resultado de las elecciones”, en alusión a la decisión de actuar de inmediato, sin esperar definiciones políticas.

Ricardo Magdalena 1
Magdalena viaja a Paraguay para intentar resolver el reclamo de Esp&iacute;nola en Col&oacute;n.

Magdalena viaja a Paraguay para intentar resolver el reclamo de Espínola en Colón.

La Agrupación Ricardo Magdalena intenta mostrar gestión y presencia en uno de los frentes más complejos que hereda Colón, con la mira puesta en evitar nuevas sanciones deportivas o económicas que agraven el cuadro institucional.

Colón Ricardo Magdalena Paraguay
Noticias relacionadas
gigliotti, sobre su futuro en colon: tengo ganas de seguir jugando

Gigliotti, sobre su futuro en Colón: "Tengo ganas de seguir jugando"

atencion union y colon: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en afa

Atención Unión y Colón: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en AFA

sanjustino y colon (sj), otra vez frente a frente por la liga santafesina

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

El DT de Colón Ezequiel Medrán comenzará a entrenar el 17 de noviembre con 22 jugadores jóvenes pertenencientes al club.

La decisión que tomó el DT de Colón Ezequiel Medrán apuntando al futuro

Lo último

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Último Momento
Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Reparación histórica: Unión reclama la devolución de 3,5 hectáreas donde hoy funciona el corralón municipal

"Reparación histórica": Unión reclama la devolución de 3,5 hectáreas donde hoy funciona el corralón municipal

Golpe al bolsillo: subió otra vez el precio de las entradas en el fútbol argentino

Golpe al bolsillo: subió otra vez el precio de las entradas en el fútbol argentino

Ovación
Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

Siempre Unión presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

"Siempre Unión" presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros